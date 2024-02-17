أمطار متقطعة على الإسكندرية واستمرار نوة الشمس الصغرى

شهدت الإسكندرية على مدار اليوم، أمطارا متقطعة ما بين خفيفة إلى متوسطة بعد أن بدأت منذ الساعات الأولى بأمطار رعدية غزيرة وثلجية استمرت إلى قبل ظهر اليوم مع دخول نوة الشمس الصغري يومها الرابع على التوالي.

وهدأت حدة تساقط الأمطار مع دخول الليل وسط تساقط متقطع له، ومن المتوقع أن تشهد الليلة استمرار التساقط المتقطع ويستمر الوضع للغد مع تحسن نسبي في حالة الجو وارتفاع درجات قليلا.

واستمرار جهود شركة الصرف الصحي فى مختلف مناطق الاسكندرية للعمل على احتواء موجة الطقس السيئ ومظاهر حالة عدم الاستقرار فى الاحوال الجوية، لا تزال الشركة تنشر أكثر من ١٨٠ سيارة ومعدة بمختلف المناطق، بجانب فرق المتابعة والصيانة والتطهير؛ للتعامل الفوري مع تجمعات مياه الأمطار.



وأكد اللواء محمود نافع رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية رصد أمطار غزيرة جدًا خلال الأيام الماضية صوحبت بحبات من البرد يوم أمس، تسببت بتجمعات لمياه الأمطار ببعض المناطق شهدت تعامل فوري من العاملين بشركة الصرف الصحي بالإسكندرية.



وتفقد "نافع" أعمال رفع التجمعات بمنطقة العامرية بحضور اللواء خالد جمعة السكرتير العام بمحافظة الاسكندرية وسط الأمطار المستمرة صباح اليوم، مؤكدًا عدم تؤثر السيولة المرورية بأي من أنحاء المحافظة.



جدير بالذكر إعلان اللواء محمود نافع رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية رفع درجة الإستعداد بالشركة اعتبارا من صباح اليوم الثلاثاء ١٣ فبراير ٢٠٢٤ استعدادا لهطول الأمطار طبقا لبيان توقعات هيئة الأرصاد الجوية.



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