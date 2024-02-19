الإثنين 19 فبراير 2024
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رياضة

أبرزها الزمالك ضد الإسماعيلي، مواعيد مباريات اليوم الإثنين

الزمالك والإسماعيلي،
الزمالك والإسماعيلي، فيتو

يقام اليوم الإثنين العديد من المباريات في الدوري المصري وعلى رأسها مباراة الزمالك مع الإسماعيلي ودوريات أوروبا المختلفة.

 

الدوري المصري الممتاز

مودرن فيوتشر مع المقاولون العرب 4 مساء

الإسماعيلي مع الزمالك 7 مساء

الدوري الإسباني الدرجة الأولى 


أتلتيك بيلباو مع جيرونا 10 مساء


كأس الاتحاد الآسيوي


النهضة مع الرفاع  6 مساء


الدوري الإنجليزي الممتاز


إيفرتون مع كريستال بالاس 10 مساء 

 

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