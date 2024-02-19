أبرزها الزمالك ضد الإسماعيلي، مواعيد مباريات اليوم الإثنين
يقام اليوم الإثنين العديد من المباريات في الدوري المصري وعلى رأسها مباراة الزمالك مع الإسماعيلي ودوريات أوروبا المختلفة.
الدوري المصري الممتاز
مودرن فيوتشر مع المقاولون العرب 4 مساء
الإسماعيلي مع الزمالك 7 مساء
الدوري الإسباني الدرجة الأولى
أتلتيك بيلباو مع جيرونا 10 مساء
كأس الاتحاد الآسيوي
النهضة مع الرفاع 6 مساء
الدوري الإنجليزي الممتاز
إيفرتون مع كريستال بالاس 10 مساء
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.