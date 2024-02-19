الإثنين 19 فبراير 2024
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خارج الحدود

حريق ضخم في مصنع يحتوي على 900 طن من بطاريات الليثيوم بفرنسا (فيديو)

حريق في مصنع لتدوير
حريق في مصنع لتدوير البطاريات، فيتو

قالت السلطات الفرنسية: إن نحو 900 طن من بطاريات الليثيوم اشتعلت فيها النيران في مصنع لإعادة تدوير البطاريات بجنوب فرنسا، مما أدى إلى تصاعد سحابة من الدخان الأسود الكثيف في السماء فوق الموقع.

وقال باسكال مازيت، عضو المجلس المحلي في تولوز، في بيان على موقع “X”، إن الحريق اندلع  في مستودع مملوك لمجموعة إعادة التدوير الفرنسية SNAM في فيفيز شمال تولوز.

 وقال رجال الإطفاء: إنه لا توجد مؤشرات على تسرب تلوث الهواء الخطير.

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وأظهرت وسائل الإعلام الفرنسية دخانا كثيفا فوق موقع فيفيز وذكرت صحيفة لوموند أن ما يصل إلى 70 من رجال الإطفاء يكافحون للسيطرة على الحريق.

وقال تشارلز جيوستي، المسئول المحلي في مقاطعة أفيرون التي تضم فيفييز، لتلفزيون بي إف إم إنه لا يوجد خطر على الأشخاص الذين يعيشون في مكان قريب.

تعتبر بطاريات الليثيوم حيوية في الأجهزة الكهربائية من الهواتف إلى السيارات الكهربائية، ولكنها تحتوي على مواد قابلة للاحتراق، إلى جانب الطاقة التي تخزنها، يمكن أن تجعلها عرضة للاشتعال عند تعرضها للحرارة – وهو خطر محتمل نظرا للمواد السامة التي يمكن أن ينبعث منها احتراقها.

 

 مستودع نورماندي لتخزين مكونات السيارات

وفي يناير 2023، اندلع حريق كبير في مستودع نورماندي لتخزين مكونات السيارات وآلاف بطاريات الليثيوم، وتمت السيطرة عليه دون وقوع إصابات.

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بطاريات الليثيوم مصنع لإعادة تدوير البطاريات فرنسا سحابة من الدخان الأسود تلوث الهواء مجموعة إعادة التدوير الفرنسية SNAM

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