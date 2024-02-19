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رياضة

رابطة الأندية: إنهاء الدوري في 30 يوليو مستحيل

رابطة الأندية، فيتو
رابطة الأندية، فيتو

كشف ثروت سويلم، عضو رابطة الأندية المصرية المحترفة، أن عامر حسين عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف على المسابقات لديه العذر تمامًا في ظل وجود متغيرات بشكل واضحة، ومخاطبات الاتحاد الإفريقي بشأن مواعيد مباريات الأندية المصرية، موضحًا بأن الأزمة دائمًا في المواعيد التي يعلنها الكاف من وقت لآخر، لذلك أصبح من المستحيل إنهاء الدوري في نهاية يوليو.

وقال في تصريحات لبرنامج “بوكس تو بوكس” الذي يبث عبر فضائية etc: "بالتأكيد نتمنى نجاح حسام حسن مع منتخب مصر، ولذلك نسعى لتنفيذ جميع متطلباته، هناك مدربون أجانب كنا نوفر لهم كل شيء، لذلك عندما يأتي مدرب مصري وأسطورة مثل حسام حسن، علينا توفير كل شيء له".

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وافقنا على مطالب حسام حسن بشأن المعسكرات

وأضاف: "وافقنا على مطالب حسام حسن بشأن المعسكرات المقبلة، وعامر حسين لا يجامل أي طرف ولكنه (معذور)، لأنه دائما يتخيل أن الظروف تسير وفقا للجدول الموضوع مسبقا لكن تحدث متغيرات بشكل مستمر، كما تأجيل أي مباراة لـ الأهلي أو الزمالك تُربك باقي المباريات في الجدول".

وأكمل: "الأجهزة الأمنية حريصة على سلامة الجماهير، وفي حالة التزامهم سوف تزيد الأعداد، ونتمنى استمرار الزيادة ليعود العدد كاملًا في الموسم المقبل".

وأتم: "شيء محترم للغاية من مجلس الأهلي، زيارة نادي الزمالك، وكانت الزيارة ستحدث منذ فترة لولا الظروف الأخيرة الخاصة بالراحل العامري فاروق، ونتائج الزيارة سوف تظهر في التعامل وسعر اللاعبين والتنقلات بين الأندية".

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