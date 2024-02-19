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رياضة

كولر يحسم موقف كهربا من السفر مع بعثة الأهلي إلى غانا

كهربا وكولر، فيتو
كهربا وكولر، فيتو

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي، كان يعاني من إصابة خفيفة في الكتف، ولم يكن سليما بنسبة 100%؛ لذلك لم يشارك بشكل أساسي أمام فريق شباب بلوزداد الجزائري.

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه “بوكس تو بوكس” الذي يبث عبر فضائية “etc”: "كهربا لديه بالفعل زفاف شقيقته يوم الأربعاء القادم، وبالتأكيد يريد اللاعب حضور الزفاف، وسيقوم بالحديث مع مارسيل كولر حول إمكانية سفره مع البعثة إلى غانا لمواجهة ميدياما".

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وأضاف: "كهربا سيقترح على كولر إمكانية حضور حفل زفاف شقيقته مع الانضمام لبعثة الأهلي يوم الخميس في غانا، خصوصا أن المدير الفني متمسك باللاعب".

وواصل: "كولر سوف يحسم موقف كهربا من السفر مع البعثة أو الموافقة على طلبه باللحاق بالفريق يوم الخميس في غانا، خصوصا وأن الفريق في حاجة لتواجده خلال المباراة المقبلة أمام ميدياما".

 

الشحات وكهربا في صدارة هدافي الأهلى بدورى الأبطال

ويتقاسم الثنائي حسين الشحات ومحمود عبد المنعم كهربا صدارة هدافي الأهلى بدورى الأبطال الموسم الحالي برصيد 3 أهداف لكل لاعب.

1- أحرز حسين الشحات ثلاث أهداف بواقع هدفين في شباك فريق سان جورج الأثيوبى في ذهاب دور الـ 32 وهدفا في شباك فريق ميدياما الغانى في الجولة الأولى بدور المجموعات.

2- سجل محمود عبد المنعم كهربا ثلاث أهداف بواقع هدفين في شباك فريق سان جورج الاثيوبي في إياب دور الـ 32 وهدفا في شباك فريق ميدياما الغانى في الجولة الأولى بدور المجموعات.

3- سجل محمد مجدى أفشة هدفًبن في شباك فريق سان جورج الإثيوبي في لقاء إياب دور الـ32.

4- أحرز أحمد عبد القادر هدفًا في شباك فريق سان جورج الإثيوبي في ذهاب دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

5- سجل صلاح محسن هدفًا في  شباك فريق ميدياما الغانى في الجولة الأولى بدور المجموعات.

6- أحرز بيرسى تاو هدفًا في شباك فريق يانج أفريكانز التنزاني في الجولة الثانية بدور المجموعات.

 

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