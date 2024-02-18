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أخبار مصر

ضياء رشوان: جلسات الوضع الاقتصادي بالحوار الوطني بمشاركة الحكومة الأسبوع المقبل

الدكتور ضياء رشوان
الدكتور ضياء رشوان منسق الحوار الوطني، فيتو

الأزمة الاقتصادية، قال الدكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ومنسق الحوار الوطني: إن اجتماعات جلسات المحور الاقتصادي بالحوار الوطني ستكون بمشاركة الحكومة بداية من الأسبوع المقبل.

حلول الأزمة الاقتصادية

وتابع خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “في المساء مع قصواء” المذاع على قناة “سي بي سي”: نأمل أن تكون لدينا اقتراحات بحلول للأزمة الاقتصادية ليتم رفعها لرئيس الجمهورية مباشرة.

مناقشة المحور الاقتصادي

ولفت إلى أن جلسات مناقشات المحور الاقتصادي ستكون مغلقة على المدعوين فقط وعلانية أي نتائجها ستذاع مباشرة.

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الأزمة الاقتصادية، في وقت سابق كشف الدكتور ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات، آخر تطورات بحث قضايا المحور الاقتصادي بالحوار الوطني.

 

تكليف الحكومة

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" المذاع على قناة "إم بي سي مصر": الحكومة بتكليف من رئيس الجمهورية وضعت خطة زمنية وموضوعية لـ 133 توصية تم رفعها للرئيس السيسي في المرحلة الأولى من الحوار الوطني.

 

 

مخرجات القضايا الاقتصادية الراهنة 

وأكد: خلال أيام ووفقًا لتوجيهات الرئيس الحكومة ستكون معنا شريكًا في الوقوف على كل القضايا الراهنة وعلى رأسها سعر الصرف والتضخم وغلاء الأسعار سيكون هناك مقترحات واضحة ومحددة قابلة للتطبيق والتنفيذ سترفع لرئيس الجمهورية، والمخرجات لتلك القضايا ستظهر خلال أقل من أسبوعين.

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