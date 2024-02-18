سفير مصر في السعودية يحضر مسرحية أحمد حلمي الجديدة، والفنان يعلق (صور)

أعرب الفنان أحمد حلمي عن سعادته الكبيرة بحضور أحمد فاروق السفير المصري في السعودية لعرض مسرحيته الجديد “تيت” ضمن فعاليات موسم الرياض.

مسرحية أحمد حلمي الجديدة

ونشر أحمد حلمي مجموعة صورا برفقة أحمد فاروق السفير المصري في السعودية، وذلك من خلال حسابه الشخصي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وعلق أحمد حلمي علي الصور قائلا:" تشرفت بحضور سعادة السفير المصري أحمد فاروق سفيرنا بالمملكه العربية السعودية وبحضور صديقي وأخي العزيز الأمير عبد الرحمن بن مساعد بحضورهم عرض مسرحية تيت. شكرا جزيلا وحقيقي نورتوني ونورتوا العرض بحضوركم .

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ويتعاون الفنان أحمد حلمي للمرة الرابعة على التوالي مع الفنانة هنا الزاهد في تقديم مسلسل إذاعي رمضاني، وذلك في المسلسل الذي سيحمل اسم “فبركة” وسيذاع في رمضان 2024.

التعاون الرابع

ويعد هذا التعاون الإذاعي الرابع على التوالي الذي يجمع الثنائي، بعدما قدما معًا مسلسلات “مطلوب عريس” 2023، “العصمة في إيدي” 2022"، و"لف وإرجع تاني" 2020.

ويستمر التعاون بينهما هذا العام من خلال المسلسل الإذاعي “فبركة” الذي يشاركهما بطولته سوسن بدر، سامي مغاوري، طه دسوقي، نور قدري، محمد رضوان، سينتيا خليفة وعلى صبحي، من تأليف نوران نصار وإخراج صفي الدين حسن.

مشوار حلمي الإذاعي

ومنذ عام 2007 يحرص أحمد حلمي على تقديم مسلسل إذاعي كل عام، حيث بدأ مشواره بمسلسل “صلاح الخير” ومنذ ذلك الوقت وهو يعمل تقديم مسلسل إذاعي كل عام، باستثناء عامي 2012 و2021 اللذين لم يقدم فيهما مسلسلات إذاعية.

كما أنه كسر قاعدة تقديم مسلسل واحد عام 2014 الذي قدم فيه مسلسلين وهما “أزمة نفسية” و"زكي لاكي"، وهو العام الوحيد الذي قدم فيه حلمي مسلسلين إذاعيين.

تاريخ إذاعي

ويعتبر أحمد حلمي هو أكثر فناني جيله حرصًا على تقديم أعمال إذاعية، وأصبح الأمر عادة سنوية بالنسبة له مع كل رمضان جديد، وهي نوعية العمل الوحيد التي يحرص على تقديمها كل عام، عكس الأفلام والمسلسلات.

ووصل عدد مسلسلات أحمد حلمي الإذاعية إلى 16 عمل، أي أنها ربع تاريخه الفني الذي يضم 60 عملًا فنيًا متنوعًا.