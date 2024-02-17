"فبركة" التعاون الإذاعي الرابع بين أحمد حلمي وهنا الزاهد

يتعاون الفنان أحمد حلمي للمرة الرابعة على التوالي مع الفنانة هنا الزاهد في تقديم مسلسل إذاعي رمضاني، وذلك في المسلسل الذي سيحمل اسم “فبركة” وسيذاع في رمضان 2024.

التعاون الرابع

ويعد هذا التعاون الإذاعي الرابع على التوالي الذي يجمع الثنائي، بعدما قدما معًا مسلسلات “مطلوب عريس” 2023، “العصمة في إيدي” 2022"، و"لف وإرجع تاني" 2020.

ويستمر التعاون بينهما هذا العام من خلال المسلسل الإذاعي “فبركة” الذي يشاركهما بطولته سوسن بدر، سامي مغاوري، طه دسوقي، نور قدري، محمد رضوان، سينتيا خليفة وعلى صبحي، من تأليف نوران نصار وإخراج صفي الدين حسن.

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مشوار حلمي الإذاعي

ومنذ عام 2007 يحرص أحمد حلمي على تقديم مسلسل إذاعي كل عام، حيث بدأ مشواره بمسلسل “صلاح الخير” ومنذ ذلك الوقت وهو يعمل تقديم مسلسل إذاعي كل عام، باستثناء عامي 2012 و2021 اللذين لم يقدم فيهما مسلسلات إذاعية.

كما أنه كسر قاعدة تقديم مسلسل واحد عام 2014 الذي قدم فيه مسلسلين وهما “أزمة نفسية” و"زكي لاكي"، وهو العام الوحيد الذي قدم فيه حلمي مسلسلين إذاعيين.

تاريخ إذاعي

ويعتبر أحمد حلمي هو أكثر فناني جيله حرصًا على تقديم أعمال إذاعية، وأصبح الأمر عادة سنوية بالنسبة له مع كل رمضان جديد، وهي نوعية العمل الوحيد التي يحرص على تقديمها كل عام، عكس الأفلام والمسلسلات.

ووصل عدد مسلسلات أحمد حلمي الإذاعية إلى 16 عمل، أي أنها ربع تاريخه الفني الذي يضم 60 عملًا فنيًا متنوعًا.