الإثنين 19 فبراير 2024
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ثقافة وفنون

عم ربيع بائع البرتقال ضيف إيمان أبوطالب على الحياة (صور)

جانب من الحلقة، فيتو
جانب من الحلقة، فيتو

تستضيف الإعلامية إيمان أبوطالب في حلقة خاصة من برنامج بالخط العريض أبطال مصر الداعمين للقضية وتستضيف لأول مرة عم ربيع، أشهر بائع برتقال، وذلك في حلقة يوم الجمعة المقبل من البرنامج.


ويتحدث عم ربيع، عن كواليس الفيديو الشهير الذي جعله تريند مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية. 


ويكشف ربيع، بائع الفاكهة حقيقة تلقيه عرضا لأداء فريضة الحج وامتلاك محل تجاري. 

 

رحلته من بني سويف إلى الحوامدية


كما يكشف خلال الحلقة، عن كواليس رحلته بدءا من النشأة في بني سويف وصولا للعمل في قرية بالحوامدية. 

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وقال خلال الحلقة: شفت ست في فلسطين أهلها استشهدوا وبتقول الحمدلله.. أنا شكيت في إسلامي. 
ووجه ربيع رسالة: لو أتقنا العبادة وأدركنا العمل ونشرنا الأمانة بيننا يخرج الله من الأرض خيرات نأكل منها ويأكل العالم.

 

مبادرة حياة كريمة


كما تستضيف إيمان أبو طالب خلال الحلقة رامي عاصم، عضو مبادرة حياة كريمة التي ساهمت في جمع مساعدات لأهل غزة. 


وقال رامي: "كنا بنكتب رسائل للفلسطينيين على المساعدات لما بنقرأها دلوقتي بنشعر بحماس. 
وأضاف: فيه ناس في الجانب الفلسطيني تنتظرنا.. عاقدين علينا الآمال". 


وفي نفس الحلقة تستضيف إيمان أبو طالب  أيضا عصام عبدالرحمن، عضو التحالف الوطني يكشف بالأرقام حجم المساعدات.


وحكى عبدالرحمن موقفا إنسانيا من كواليس جمع التبرعات من المصريين: "فيه طفل صغير جه بحصالته بيقول اكسروها واتبرعوا بها".

 

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ايمان ابو طالب الإعلامية إيمان أبو طالب برنامج بالخط العريض قناة الحياة اخبار الفن

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