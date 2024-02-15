وائل إحسان ضيف إيمان أبو طالب في "بالخط العريض"
تستضيف الإعلامية إيمان أبو طالب مقدمة برنامج “بالخط العريض” على شاشة قناة الحياة، المخرج وائل إحسان في حلقة الغد الجمعة الساعة الثامنة مساءً.
ويتحدث وائل إحسان عن أهم أعماله الفنية، وأبرزها فيلم ساعة ونص، كما يتحدث عن علاقته بالفنان محمد سعد، وأسباب انقطاع التعاون بينهما بعد فيلمي “اللمبي” و"اللي بالي بالك" قائلا: فيه ناس شدت محمد سعد لتحت زي ما بتعمل مع محمد صلاح دلوقتي".
محمد هنيدي وأشرف عبد الباقي
يتحدث وائل إحسان أيضا عن علاقته بالنجمين محمد هنيدي وأشرف عبد الباقي قائلا: وقفا بجانبي في موت ابويا ومسابونيش".
عادل إمام
ويحكي وائل إحسان عن كواليس تعاونه لأول مرة مع الزعيم عادل إمام في مسلسل أستاذ ورئيس قسم ويكشف تفاصيل أول لقاء بينهما.
برنامج بالخط العريض
برنامج بالخط العريض تقدمه إيمان أبو طالب الجمعة من كل أسبوع على على شاشة قناة الحياة في تمام الساعة الثامنة مساءً.
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