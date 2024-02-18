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رياضة

بايرن ميونيخ يواصل السقوط في الدوري الألماني ويخسر أمام بوخوم بثلاثية

الدوري الالماني،
الدوري الالماني، فيتو

تعرض فريق بايرن ميونيخ لهزيمة موجعه من مضيفه بوخوم بثلاثية مقابل هدفين في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم، في الجولة 22 من مسابقة الدوري الألماني.

وبهذه النتيجة يزيد من تأزم موقف البايرن ويرفع الفارق مع باير ليفركوزين المتصدر إلى 8 نقاط، قبل 12 جولة من نهاية «البوندسليجا».

أهداف مباراة البايرن وبوخوم

وتقدم بايرن ميونخ مبكرا في الدقيقة 14 عبر تسديدة قوية من جمال موسيالا من داخل منطقة الجزاء.

وتعادل تاكوما أسانو لصالح بوخوم في الدقيقة 38، بعد انطلاقة وتصويبة على يسار مانويل نوير، حارس المرمى.

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وأضاف كيفين شلوتيربيك الهدف الثاني لبوخوم، في الدقيقة 44، من ضربة رأس، بعد ضربة ركنية، قبل أن يعمق كيفين شتوجر جراح بايرن ميونيخ بهدف ثالث في الدقيقة 85 من المباراة، التي شهدت طرد دايوت أوباميانكو، مدافع «العملاق البافاري».

وحاول بايرن ميونيخ العودة، بعدما سجل هدفا ثانيا في الدقيقة الرابعة من الوقت بدلًا من الضائع، عبر هاري كين، بعد تمريرة من ماتياس تيل، لكن لم ينجح الفريق في ذلك.

 

وتعقد الهزيمة موقف المدير الفني للفريق الألماني توماس توخيل الذي أصبح قريبا من الرحيل بسبب التراجع والنتائج السلبية للفريق في الفترة الحالية بعد ابتعاد البافاري عن صدارة الدوري الألماني، وخسارته أمام لاتسيو في ذهاب الدور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

 

 

وتوقفت المباراة في الدقيقة 22 بعد إلقاء جماهير بوخوم كرات تنس في أرض الملعب، ليستمر الأمر لمدة 5 دقائق لتنظيف الملعب.
ومع استعداد اللاعبين لاستئناف اللعب ألقت جماهير بوخوم، دفعة جديدة من كرات التنس في الدقيقة 27، ليتأخر استئناف اللقاء لخمس دقائق أخرى.

وأصبحت اعتراضات الجماهير في الدوري الألماني، من الظواهر المعتادة في الجولات الأخيرة، وذلك بسبب الاحتجاج على خطط بيع حصة من الحقوق الإعلامية للبوندسليجا للاستثمار الخارجي.

يذكر أن بايرن ميونخ يحتل المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 50 نقطة، بينما يتواجد بوخوم في المركز 15 برصيد 22 نقطة.

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