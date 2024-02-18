توخيل: ما يحدث في بايرن ميونخ غير طبيعي

علق توماس توخيل، مدرب بايرن ميونخ، على إحباط المدافع الهولندي، ماتياس دي ليخت، من غيابه عن التشكيل الأساسي للفريق، في الفترة الأخيرة.

وشارك دي ليخت في 17 مباراة فقط في جميع المسابقات، رفقة بايرن ميونخ هذا الموسم، وسجل هدفين.

وشارك لمدة 17 دقيقة فقط خلال الهزيمة أمام لاتسيو (1-0)، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وعن ذلك، قال توخيل في تصريحات صحفية: "لدينا 4 لاعبين في مركز قلب الدفاع، ويتنافسون جميعا على التواجد في التشكيل الأساسي، ونتخذ قرارنا بحسب من يملك أفضل مستوى".

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وأضاف: "ببساطة، في بايرن ميونخ عليك القتال على مكانك، هذا وضع طبيعي.. ولسوء الحظ ما يجب أن يكون طبيعيا، ليس طبيعيا في بايرن".

يذكر أن العملاق البافاري يستعد لمواجهة بوخوم، اليوم الأحد، على ملعب رورستاديون، ضمن لقاءات الجولة رقم 22 من الدوري الألماني.

الأندية الإيطالية عقدة أمام هاري كين

لا يملك كين سجلًا مميزًا أمام الأندية الإيطالية، حيث سبق أن واجه ميلان مرتين من قبل وكان ذلك في ثمن نهائي دوري الأبطال الموسم الماضي، وخسر في سان سيرو (1-0) وتعادل في لندن بدون أهداف، ليودع مع السبيرز المسابقة دون التسجيل في شباك الروسونيري.

ويعاني كين من سجل مشابه أمام يوفنتوس، والذي سبق أن واجهه مرتين أيضًا في ثمن نهائي دوري الأبطال موسم (2017- 2018)، وحينها تعادل (2-2) ذهابًا في إيطاليا وسجل المهاجم الإنجليزي هدف في ذلك اللقاء، قبل أن يسقط مع السبيرز على أرضهم إيابًا (2-1) ويودع البطولة ولكن بتسجيل هدف في شباك اليوفي.

وتحسن السجل أمام إنتر ميلان والذي واجهه مرتين في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا من موسم (2018- 2019)، فعلى الرغم من عدم التسجيل أو الصناعة، إلا أنه حقق انتصار على حساب النيراتزوري 1-0 في لقاء الدور الثاني بلندن، ولكنه خسر في إيطاليا (2-1).

أما أكثر الفرق الإيطالية التي واجهها كين فهو فيورنتينا، ولكنه لا يملك أيضًا سجلًا مميزًا أمام الفيولا في 3 لقاءات سابقة بعدم التسجيل أو الصناعة، وكانت البداية موسم (2014- 2015) في الدوري الأوروبي وتحديدًا في دور الـ32، وتعادل على أرضه ذهابًا (1-1) وخسر (2-0) في الإياب ليودع المسابقة.

وتجدد الموعد بين الفريقين من جديد في نفس الدور في الموسم التالي، وتعادل توتنهام (1-1) ذهابًا في إيطاليا، وغاب كين عن الإياب الذي حسمه السبيرز 3-0.