اليوم نوعية بنها تنظم معرضا خيريا للملابس

تنظم كلية التربية النوعية بجامعة بنها، اليوم الاثنين وحتى الأربعاء المقبل، المعرض الخيري السنوي للملابس بالتعاون مع إحدى الشركات، برعاية الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، والدكتور السيد فودة نائب رئيس الجامعة لشؤن خدمة البيئة والمجتمع، والدكتور محمد إبراهيم عميد كلية التربية النوعية، والدكتور هاني شحاتة وكيل الكلية لشؤن خدمة المجتمع.

الملابس بأسعار رمزية للطلاب

يضم المعرض عددا من أطقم وقطع الملابس بأسعار رمزية للطلاب تخفيفا عنهم وخاصة محدودي الدخل.

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تأتي تلك الخطوة في إطار جهود جامعة بنها، ودعمها المستمر لمبادرات المجتمع المدنى وتشجيعه للمشاركات المجتمعية لتخفيف العبء عن الطلاب، من خلال هذه الفكرة تم توفير ملابس شتوية وصيفية بمساهمات العاملين لإحدى الشركات في مجال الملابس تأصيلا لفكر التكامل والتعاون بين الجميع.