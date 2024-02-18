فرد الشعر من الأمور التى تهتم بها الفتيات للحصول على شعر جميل ما يضفى جمالا وجاذبية لهم، لذا تحرص معظمهن على اتباع وسائل فرد الشعر.

ووسائل فرد الشعر الصناعية تدمر الشعر لاحتوائها على مواد كيميائية تدمر الشعر وبصيلاته، لذا ينصح الخبراء بطرق فرد الشعر الطبيعية.

وصفة هندية طبيعية لفرد الشعر وإعادة حيويته

وتقدم سهام شهاب خبيرة التجميل، وصفة هندية طبيعية لفرد الشعر وإعادة حيويته وجماله.

المكونات:-

ملعقة كبيرة نشاء ذرة

كوب ماء

4 ملاعق عسل نحل

2 ملعقة زيت جوز الهند

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الطريقة:-

نحضر مقلاة ونضع بها الماء والنشاء ونقلب جيدا.

قم نرفع الخليط على النار ليغلي، ونقلب حتى نحصل على قوام غليظ.

ثم نرفع الخليط من على النار ونضيف له زيت جوز الهند وهو ساخن.

نقلب جيدا حتى يذوب زيت جوز الهند.

ثم نضيف العسل ونقلب جيدا حتى نحصل على قوام متجانس وناعم.

ثم نفرد الخليط على الشعر الغير مغسول من الجذور حتى الأطراف ونمشطه ونلفه ونتركه لمدة 4 ساعات.

ثم نغسل الشعر بعدها بالماء الفاتر والشامبو.

نكرر الوصفة 3 مرات اسبوعيا للحصول على أفضل النتائج.

وصفة هندية طبيعية لفرد الشعر، فيتو

زيوت طبيعية مهمة لجمال شعرك

وهناك 6 زيوت طبيعية استخدامها على الشعر يعالج جميع مشكلات الشعر ويجعله أكثر طولًا وكثافة ويضفي عليه لمعانًا وحيوية لا مثيل لهم، ومن هذه الزيوت:

زيت الجوجوبا، يعزز نمو الشعر وصحته ويستخدم في تخفيف الزيوت اللزجة مثل اللافندر أو الروزماري والنعناع.

زيت النعناع، ينشط الدورة الدموية في فروة الرأس ويعزز نمو الشعر وصحته، يجب تخفيفه بزيت الجوجوبا 10 قطرات إلى ملعقة صغيرة جوجوبا.

زيت اللافندر يقوي جدًّا بصيلات الشعر ويزيد عددها وكثافة الشعر ويحمي من التساقط، ويجب تخفيفه بزيت الجوجوبا أو نضع ملعقة صغيرة على الشامبو أثناء الاستحمام.

الصبار، هو نبات اشتهر بفوائده العديدة للشعر، ويعمل على إزالة بقايا المنتجات الأخرى والزيوت الزائدة من الشعر، ويحتوي على فيتامينات تؤثر في نموه وتمنع تساقطه.

زيت الروزماري، يعالج تساقط الشعر ويقويه، ولكن نخففه أيضا بزيت الجوجوبا أو شامبو الاستحمام.

زيت جوز الهند، وهو مرطب رائع للشعر، ويحمي من التلف والتقصف ويقوي بصيلات الشعر، ويمكن استعماله كحمام زيت قبل الاستحمام، أو بعده.

تغذية شعرك تبدأ من الداخل

والتغذية الجيدة القائمة على الخضراوات والفاكهة الطازجة هي أساس جمال الشعر، فإن الصحة الجيدة وتناول الطعام الصحي وشرب الماء الوفير؛ مما يساعد على صحة وقوة وجمال الشعر، هذا بجانب العناية اليومية به، من خلال التمشيط اليومي واغسيله مرتين أسبوعيًّا بالشامبو المناسب له، مع ترطيبه يوميًّا بالزيوت المغذية.

ويأتي ذلك لضمان الحصول على شعر جميل وصحي، والأهم من ذلك الابتعاد عن المستحضرات الكيميائية مثل صبغات الشعر ومستحضرات فرد الشعر، مع الإقلال من السيشوار والمكواة التي تضعف الشعر وتزيد من تقصفه، ويفضل عمل حمامات الزيت والكريم التي تغذي الشعر وتجعله أكثر حيوية.