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أخبار مصر

البحوث الإسلامية يعقد جلسة حوارية حول «أهمية حوار الأديان والحضارات»، اليوم

مجمع البحوث الإسلامية،
مجمع البحوث الإسلامية، فيتو

يعقد مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف اليوم الإثنين بالتعاون مع مركز نور سلطان نازارباييف لتنمية الحوار بين الأديان والحضارات بجمهورية كازاخستان، ندوة حوارية بعنوان: «أهمية حوار الأديان والحضارات في تعزيز الوعي بالأمن الفكري والسلام العالمي»، بمركز الأزهر للمؤتمرات، وعبر تقنية الفيديوكونفرانس؛ في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، بدعم كل أوجه التعاون التي تنمي الحوار بين الشعوب وترسخ للسلم المجتمعي وتحقق أهداف العيش المشترك بين الجميع.

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أهمية حوار الأديان والحضارات في تعزيز الوعي بالأمن الفكري والسلام 

تضم الندوة عددًا من المشاركين من داخل مصر وخارجها، وهم: د. محمد عبد الرحمن الضويني وكيل الأزهر الشريف، ود. سلامة جمعة داود رئيس جامعة الأزهر، ود. نظير محمد عياد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، والشيخ. أيمن محمد عبد الغني رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، والمستشار محمد عبد السلام الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين، والسيد. بولاط سارسينباييف  رئيس مجلس إدارة مركز نور سلطان نازارباييف لتنمية الحوار بين الأديان والحضارات بجمهورية كازاخستان، د. نهلة صبري الصعيدي مستشار فضيلة الإمام الأكبر لشئون الوافدين، د. محمود صدقي الهواري الأمين العام المساعد للدعوة والإعلام الديني بمجمع البحوث الإسلامية، د. إلهام محمد شاهين الأمين المساعد لشؤون الواعظات، د. حسن خليل الأمين المساعد للثقافة الإسلامية بالمجمع، الأنبا إرميا الأسقف العام، رئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي.

مجمع البحوث الإسلامية

وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية د. نظير عياد، إن الأزهر الشريف بقيادة فضيلة الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيب شيخ الأزهر يسهم بدور فعّال في إثراء الحوار المتبادل مع المؤسسات والهيئات المتخصصة في مجال حوار الأديان من مختلف دول العالم لدعم أواصر السلام بين الناس من خلال التقريب بين أتباع الأديان المختلفة، ليتعايش الناس فيما بينهم تحت راية واحدة تعلي صالح الإنسانية وتنبذ التطرف والإرهاب، التفاهم الموقعة بين الجانبين.

أضاف الأمين العام أن هذه الندوة تأتي في إطار التعاون بين مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف ومركز نور سلطان نازارباييف لتنمية الحوار بين الأديان والحضارات بجمهورية كازاخستان من خلال إقامة الفاعليات العلمية والحوارية المباشرة والافتراضية بين الجهتين، فضلًا عن بحث إعداد مجموعة من المشروعات المشتركة التي تخدم قضية الحوار.

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“البحوث الإسلامية” ينظم دورة تدريبية لواعظات الأزهر في أصول تربية النشء

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أمين البحوث الإسلامية يناقش مع وفد كازاخستاني تفعيل الحوار بين الأديان

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