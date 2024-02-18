تركى آل الشيخ: السعودية تدعم مصر فنيا خلال الفترة المقبلة

حرصت عدد من الرموز الفنية والثقافية لأولى حفلات ليالي السعودية المصرية المُقام حاليا بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

أولى حفلات الليالي السعودية المصرية

وكان من أبرز الحضور إسعاد يونس، كريم عبد العزيز، يسرا، الموسيقار هاني شنودة والموسيقار صلاح الشرنوبي، مى عز الدين، آسر ياسين، مصطفى قمر، الموسيقار سليم سحاب، وتركى آل الشيخ، رئيس هيئة الترفية السعودية.. وقال ترك آل الشيخ: هيئة الترفيه السعودية داعمة لمصر بـ ٤ مليار جنيه خلال الفترة المقبلة.

كما وصل نجوم حفل الليلة وأولهما ماجد المهندس المقرر أن يقدم الفقرة الأولى بالحفل.

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وتذيع 4 قنوات على الهواء مباشرة في تمام الثامنة من مساء اليوم الأحد حفل الكينج محمد منير والنجمة شيرين عبد الوهاب والمطرب ماجد المهندس، وذلك ضمن حفلات الليالي المصرية السعودية، على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

وتلك القنوات هى mbc masr، الحياة، dmc.. والقناة الإذاعية نجوم fm.

حفلات الليالي المصرية السعودية

ومن المقرر أن يشهد الحفل تقديم باقة رائعة من أجمل أغاني النجوم، كما يشهد حضورا جماهيريا مميزا، ويقام بالتنسيق بين وزارة الثقافة المصرية والهيئة العامة للترفيه السعودية.. كما ستكون هناك مفاجأة بمشاركة مطربة كبيرة بجانب منير وشيرين وماجد المهندس.