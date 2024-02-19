أبرزها الافوكادو وزيت اللوز، خلطات طبيعية لإعطاء لمعة للشعر

خلطات طبيعية لإعطاء لمعة للشعر، يمكن للشعر أن يفقد بريقه لأسباب متعددة، مثل التعرض لأشعة الشمس، أو استخدام الحرارة المتكررة، أو نقص العناصر الغذائية، إلا أنه يمكن استعادة لمعان وبريق الشعر، من خلال الاستعانة بعدة خلطات طبيعية، تعتمد على مكونات طبيعية، موجودة في مطبخك.



خلطات لاستعادة لمعان الشعر

وتستعرض خبيرة العناية بالشعر ساندرا لي، في السطور التالية، بعض الخلطات الطبيعية التي تساعد على إعطاء شعرك لمعانًا رائعًا:

1. ماسك الأفوكادو وزيت اللوز:

يهرس لب الأفوكادو الناضج مع ملعقتين من زيت اللوز.

يوضع الخليط على شعرٍ رطب، من الجذور إلى الأطراف.

يترك الماسك على الشعر لمدة 30 دقيقة.

يغسل الشعر بالشامبو والماء.

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2. ماسك العسل وزيت الزيتون:

تخلط ملعقتان من زيت الزيتون مع عدة ملاعق من العسل، حتى الحصول على كمية كافية لتغطية الشعر وفروة الرأس.

يوضع الماسك على شعرٍ جاف.

يترك الماسك على الشعر لمدة 15 دقيقة.

يغسل الشعر بالشامبو والماء.

3. ماسك البيض:

يخفق بيضتان مع ملعقة من زيت الزيتون وملعقة من العسل.

يوضع الخليط على الشعر وفروة الرأس.

يترك الماسك على الشعر لمدة 30 دقيقة.

يغسل الشعر بالشامبو والماء.

4. خل التفاح:

يخلط خل التفاح مع الماء بنسبة 1:1.

يغسل الشعر بالشامبو، ثم يُوضع مزيج خل التفاح على الشعر كشطف نهائي.

يترك خل التفاح على الشعر دون غسله.

5. زيت جوز الهند:

يسخن زيت جوز الهند في المايكرويف.

يضاف جل الألوفيرا إلى زيت جوز الهند.

يخلط المزيج جيدًا.

يوضع الخليط على الشعر، مع التركيز على الأطراف.

يغطى الشعر بقبعة بلاستيكية لمدة 30 دقيقة.

يغسل الشعر بالشامبو والماء.

وأكدت خبيرة العناية بالشعر، أن هذه الخلطات تستخدم مرة أو مرتين أسبوعيًا.

ويمكن إضافة قطرات من أي زيت عطري مفضل لديكي إلى أي من هذه الخلطات.

تأكدي من غسل شعرك جيدًا بعد استخدام أي من هذه الخلطات.

وإذا كان لديك حساسية من أي من المكونات، فلا تستخدمه.



لمعان الشعر، فيتو

بالإضافة إلى هذه الخلطات، إليك بعض النصائح للحفاظ على لمعان شعرك:

تناولي نظامًا غذائيًا صحيًا: تأكد من تناول الكثير من الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة.

اشربي الكثير من الماء: الماء ضروري للحفاظ على صحة الشعر وجعله أكثر لمعانًا.

قللي من استخدام أدوات التصفيف بالحرارة: أدوات التصفيف بالحرارة مثل مجفف الشعر ومكواة الشعر يمكن أن تُلحق الضرر بالشعر وتجعله جافًا وباهتًا.

استخدمي واقيًا من الشمس للشعر: يُساعد واقي الشمس على حماية الشعر من أشعة الشمس الضارة التي يمكن أن تُسبب بهتانًا.

قصي أطراف شعرك بانتظام: يُساعد قص أطراف الشعر بانتظام على التخلص من الأطراف المتقصفة التي تُجعل الشعر يبدو باهتًا.