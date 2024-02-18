الأحد 18 فبراير 2024
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رياضة

جهاز منتخب مصر يحضر مباراة بيراميدز والاتحاد السكندري

جهاز منتخب مصر يحضر
جهاز منتخب مصر يحضر مباراة بيراميدز والاحاد، فيتو

منتخب مصر، تواجد الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن المدير الفني وإبراهيم حسن مدير المنتخب في مباراة بيراميدز والاتحاد السكندري بستاد الدفاع الجوي ضمن مباريات الجولة ال١٣ من الدوري الممتاز.
 

يضم جهاز منتخب مصر طارق سليمان مدرب عام ومحمد عبد الواحد مدرب وسعفان الصغير مدرب حراس ووليد بدر مدير إداري.

كما تواجد الجهاز الفني لمنتخب مصر الاوليمبي بقيادة روجيرو ميكالي وعادل مصطفي مدرب عام المنتخب ومحمود حرب مدير المنتخب الاوليمبي.

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ستاد القاهرة يحتفي بجهاز منتخب مصر

حرص مسئولو هيئة ستاد القاهرة برئاسة وليد عبد الوهاب، على الاحتفال بالجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن وشقيقه إبراهيم، خلال تواجدهم في الاستاد لمتابعة مباراة البنك الأهلي أمام زد إف سي. 

وأحضر مسئولو ستاد القاهرة تورتة للاحتفال بالجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر الوطني بقيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن.

 

جهاز المنتخب يحضر مباراة البنك الأهلي أمام زد

تواجد الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن المدير الفني وإبراهيم حسن مدير المنتخب مباراة البنك الأهلي أمام زد التي انطلقت في تمام الرابعة عصر اليوم باستاد القاهرة ضمن مباريات الجولة الـ١٣ للدوري.

كما يحضر الجهاز الفني للمنتخب مباراة بيراميدز والاتحاد السكندري باستاد الدفاع الجوي عقب مباراة البنك وزد.

ويتصدر فريق إنبي قمة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل انطلاق مباريات الجولة الـ13 من البطولة.

ويقص إنبي شريط مواجهات الجولة الـ 13 بمواجهة سموحة، في الرابعة عصرا، كما يلتقي البنك الأهلي مع زد في نفس التوقيت بافتتاح الجولة ذاتها.

ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل الجولة الـ13

1- إنبي 22 نقطة
2- زد اف سي 20  نقطة
3- الاتحاد السكندري 19  نقطة
4- بيراميدز 18  نقطة
5- طلائع الجيش 18  نقطة
6- سموحة 17  نقطة
7- المصري البورسعيدي 17  نقطة
8- الأهلي 14  نقطة
9- سيراميكا كليوباترا 14  نقطة
10- الجونة 14  نقطة
11- مودرن فيوتشر 13  نقطة
12- بلدية المحلة 13 نقطة 
13- الزمالك 11  نقطة
14- الإسماعيلي 11 نقطة
15- البنك الأهلي 10 نقاط
16- المقاولون العرب 7 نقاط
17- الداخلية 7 نقاط
18- فاركو 5 نقاط

جدول ترتيب الدوري المصري 

مواعيد الجولة الـ13 لبطولة الدوري المصري

إنبي ضد سموحة، 4 عصرا باستاد بتروسبورت..الأحد 18 فبراير

البنك الأهلي ضد زد، 4 عصرا باستاد القاهرة..الأحد 18 فبراير 

بيراميدز ضد الاتحاد، 7 مساء  باستاد الدفاع الجوي..الأحد 18 فبراير 

فيوتشر ضد المقاولون، 4 عصرا  باستاد القاهرة.. الاثنين 19 فبراير 

الإسماعيلي ضد الزمالك، 7 مساء باستاد الإسماعيلية.. الإثنين 19 فبراير

سيراميكا ضد الجونة، 4 عصرا  باستاد المقاولون.. الثلاثاء 20 فبراير

الداخلية ضد فاركو، 7 مساء باستاد السلام.. الثلاثاء 20 فبراير 

المصري ضد بلدية المحلة، 7 مساء  باستاد الجيش ببرج العرب.. الثلاثاء 20 فبراير 

طلائع الجيش ضد الأهلي.. مؤجلة

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