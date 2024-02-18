محاكمة المتهم بالتسبب في مصرع الفنان أشرف عبد الغفور غدا

تنظر محكمة جنح أكتوبر غدا محاكمة المتهم بالتسبب في وفاة الفنان أشرف عبد الغفور وإصابة زوجته بحادث سير بمنطقة 6 أكتوبر.

أقوال المتهم في التحقيقات

فور إلقاء القبض على المتهم ويدعى مهند، فنان تشكيلي، قال خلال التحقيقات: "والله ما كنت أقصد.. اتفاجئت بعربيته أمامي فصدمته”.

وأضاف المتهم بالتسبب في مصرع الفنان أشرف عبدالغفور أمام جهات التحقيق: “أنا كنت عاوز ألحق النزلة لكن سيارة زنقت عليا، فاتفاجئت بسيارة الفنان أشرف عبد الغفور أمامي؛ فصدمتها دون قصد بسبب ظلمة الطريق، بعد محاولتي تفاديها على آخر لحظة لكن لم أتمكن من ذلك”.

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وأكمل المتهم المتسبب في وفاة الفنان أشرف عبد الغفور وإصابة زوجته: “أنا مش فاكر السرعة كام اللي كنت ماشي عليها بالظبط بس تقريبا سرعتى أقل من 100 كم – ساعة، ومشوفتش سيارة الفنان أشرف عبدالغفور غير وأنا بخبطها، ومحستش بحاجة عشان الإير باج فتح، ووقتها حودت ناحية اليمين ناحية الرصيف واستخدمت الكلاكس والفرامل بس خبطته بالناحية الشمال بتاعت العربية، والراجل الثاني طلع على الرصيف كلبشت فرامل وحاولت أفاديه بس خبطه غصب عنى”.

تفاصيل جلسات المحاكمة

شهدت جلسات المحاكمة السابقة تغيب المتهم المتسبب في واقعة مصرع الفنان أشرف عبد الغفور وإصابة زوجته، عن الحضور، فيما حضر من أسرة الفنان الراحل نجله وزوج ابنته ريهام.

ووجهت النيابة للمتهم تهمة القتل الخطأ وإصابة زوجة المجني عليه وكذلك مخالفة قانون المرور، وطالب شعبان سعيد المحامي هيئة المحكمة بإضافة تهمة جديدة للمتهم وهي الإتلاف غير العمد.

وطالب المدعي بالحق المدني لأسرة الفنان الراحل أشرف عبد الغفور بضم التقارير الفنية لمهندس المرور الخاصة بالواقعة حيث خلت أوراق القضية منها وطالب بتعويض مالي قدره أربعين ألف وواحد.

اختتم دفاع أسرة الفنان أشرف عبدالغفور مرافعته في محكمة جنح أكتوبر ثانى جلسات محاكمة المتسبب في الحادث بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم.

إحالة المتهم للمحاكمة الجنائية

وأحالت جهات التحقيق المختصة بأكتوبر في وقت سابق، المتهم في واقعة مصرع الفنان أشرف عبد الغفور بحادث سير بأكتوبر للمحاكمة الجنائية.

وكان قاضي المعارضات بمحكمة أكتوبر قرر إخلاء سبيل المتهم بكفالة مالية تقدر بـ 10 آلاف جنيه على ذمة القضية.

ووجهت النيابة العامة بأكتوبر في وقت سابق للمتهم المتسبب في وفاة الفنان أشرف عبدالغفور وإصابة زوجته فى حادث مرورى بطريق مصر اسكندريه الصحراوي، تهمتي القتل الخطأ والإصابة الخطأ، وقررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

قرارات النيابة في حادث مصرع الفنان اشرف عبد الغفور



وكانت النيابة العامة بالجيزة فتحت تحقيقات موسعة في واقعة مصرع الفنان أشرف عبد الغفور وإصابة زوجته في حادث سير بأكتوبر.

واستمعت النيابة العامة إلى المتهم بارتكاب الواقعة وتبين أنه فنان تشكيلي يسكن بمدينة أكتوبر وكان في طريقه لمنزله.

وكشفت التحقيقات أن الفنان أشرف عبد الغفور كان يسير بسيارته بالطريق الدائري اتجاه الواحات في منطقة 6 أكتوبر، وأثناء سيره اصطدمت به سيارة من الخلف، مما أسفر عن تهشم الجزء الخلفي للسيارة بالكامل والجزء الامامى وتهشم السيارة المتسببة في الحادث، من الأمام.

وكلفت النيابة العامة مهندس فنى بمرور الجيزة لفحص أسباب وملابسات حادث تصادم سيارة الفنان أشرف عبد الغفور الذى أدى إلى مصرعه وإصابة زوجته بإصابات بالغة.