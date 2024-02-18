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حوادث

غدا، محاكمة مدير أعمال حلمي بكر بتهمة الاستيلاء على 2 مليون جنيه

حلمي بكر، فيتو
حلمي بكر، فيتو

تنظر محكمة جنايات الجيزة جلسة الاستماع لمسئولي البنك في محاكمة مدير أعمال الموسيقار حلمى بكر السابق لاتهامه بالاستيلاء على مبلغ مالي كبير منه.

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وكانت النيابة العامة برئاسة المستشار باسل عمرو وكيل النائب العام العجوزة الجزئية، في جلسة 27 ديسمبر 2023، قد أمرت بإحالة المتهم في القضية رقم 23030 لسنة 2023 جنح العجوزة، للمحاكمة الجنائية، وفق الأوراق جنحة بالمادة ٣٣٦ / ١ من قانون العقوبات.

 

وجاء في أمر الإحالة أن المتهم نور.أ في ٢٠٢٣ بدائرة قسم العجوزة، قام بالاستيلاء علي المبالغ المالية المبينة بالأوراق والمملوك للمجني عليه حلمي عيد محمد بكر، وكان ذلك باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام المجني عليه بمشروع كاذب.

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أقوال دفاع الموسيقار حلمي بكر في القضية

واستمعت النيابة العامة بالجيزة للمحامي سامح ثابت وكيلًا عن الموسيقار حلمي بكر في بلاغه ضد مدير أعمال موكله السابق واتهامه بالاستيلاء على مبلغ مالي يقدر باثنين مليون ومائتين وثمانين ألف جنيه مصري.   

أمر الإحالة

س: ما طبيعة شكواك؟

ج: تضرر موكلي من المدعو نور.أ والذي كان يعمل مدير أعماله وذلك لقيامه بالنصب والاحتيال على موكله والاستيلاء على مبلغ اثنين مليون ومائتان وثمانون ألف جنيه مصري بعد إيهامه بربط المبلغ المالى خاصته في بنك سي اي بي والذي يقدر بحوالي اثنان مليون وأربعمائة ألف جنيه بشهادة ۱۸ بالمائة، وحضر أحد موظفى البنك وأخذ توقيع موكله بالشقة سكنه واكتشف عقب ذلك قيام المشكو فى حقه بتحويل المبلغ لحسابه الخاص وحضر لإثبات الواقعة واتخاذ اللازم قانونا.

س: ما هي الطرق الاحتيالية التي أتاها المشكو فى حقه وتمكن بواسطتها من الاستيلاء على الأموال؟

ج:هو إيهام موكلي بربط المبلغ الخاص به وهو اثنان مليون وأربعمائة ألف جنيه مصري ببنك سي أي بي. بشهادة 18 بالمائة وعقب ذلك قام بعمل قرض شخصي وتحويله لحسابه الخاص.

أقوال محامي المجني عليه

س: على أي أساس قمت بتسليم المشكو في حقه؟

ج: لربط المبلغ الخاص بموكلي بينك سي أي بي بشهادة 18 بالمائة.

س: ما هو إجمالي المبلغ الذي استولى عليه المشكو في حقه؟

ج: هو مبلغ اثنان مليون ومائتان وثمانون ألف جنيه مصري.

س: هل تتهم المشكو في حقه بشيء؟

ج: اتهمه بالنصب والاحتيال والاستيلاء على المبلغ المالي.

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