عالم يحذر من التعامل مع قضايا البيئة لمجرد الشو الإعلامي

نتيجة لتعرض البلاد لتغيرات مناخية فى البيئة قلبت موازين الطقس والمناخ ونتج عنها خسائر كثيرة لا يعلم أحد مداها أصبح هناك ضرورة العمل على تفادى بعض آثار تلك التغيرات المدمرة للطبيعة، من هذه الحلول ضرورة رفع المستوى التثقيفى لقضايا البيئة والارتقاء بها بوضع استراتيجيات لإصلاح الواقع وتفادى الخسائر.



وفى إطار هذه الاستراتيجيات نظم خالد مبارك الأمين العام للمرصد المصرى لتكنولوجيا البيئة ندوة حول الثقافة البيئية وتنمية الفرد والمجتمع بالفيوم، شارك فيه مجموعة من الصحفيين والإعلاميين المهتمين بقضايا البيئة وأساتذة بالجامعات وبعض أعضاء البرلمان

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حل قضايا البيئة

خلال الندوة قدم الدكتور أحمد كامل حجازى أستاذ علوم البيئة بجامعة القاهرة ورئيس اللجنة الوطنية لصون الطبيعة والموارد ورقة بحثية من خلال محاضرة أكد فيها على انخفاض الثقافة البيئية في مجتمعاتنا وانحصارها في فئة من المهتمين بشئون البيئة فقط مما أدى الى الجهل بظروف البيئة وما نتج عنه من سلوكيات فوضوية تعوق حل قضايا البيئة والتنمية في المجتمع.

مجموعة اعلامى المرصد فى زيارة لمعالم الفيوم

وطالب الدكتور حجازى بضرورة الاتجاه الى ثقافة الجودة وعلاج الأخطاء في حق البيئة، واستثمار طاقات الانسان لتحقيق الإتقان بناء على استراتيجية محددة قائمة على المعرفة والتعليم للوصول الى سلوك سليم قائم على العقل والمعرفة والتطبيق العملى المنهجى ، بدلا من الاعتماد على الشفاهية والشو الاعلامى بدون تأثير يذكر، مع ضرورة بدء تطبيق الاستراتيجية منذ السنوات الأولى من عمر الطفل والعمل على تطويع طاقات الإنسان لتحقيق الإبداع والاتقان وهى جميعها آليات أساسية للتقدم وهو ما يستدعي استبدال ثقافة التباهى بثقافة التقدم باستكشاف آليات النجاح .

النائب طاهر سليم

وأكد النائب البرلماني طاهر سليم عضو مجلس النواب عن دائرة السيدة زينب والدرب الاحمر ان الاهتمام بالتوعية والتثقيف فى مجال البيئة يجب ان يكون في أولويات قائمة اهتمامات المجالس التشريعية في مصر وان يقوم النواب في دوائرهم في المدارس والمصانع والأندية الرياضية وحتى في الأسواق بالتوعية والتثقيف على أسس علمية وتطبيقية سليمة بإقامة الندوات والمؤتمرات بالتنسيق مع وزارات الشباب والتعليم والثقافة ومجالس الأحياء وأمانات الأحزاب، مؤكدا على دور أمانات المرأة في الدوائر بالتوعية مثلا بترشيد الاستهلاك في المياه والطاقة والتخلص الآمن من النفايات.



وأعلن الأمين العام للمرصد خالد مبارك ان المرصد سيتبنى استراتيجية علمية متكاملة تشمل التوعية والتثقيف المعرفى في مجال البيئة فيما يتعلق بالتراث الطبيعى الموجود لدينا، فمن غير المعقول ان يكون معظم أفراد المجتمع فى مصر على غير علم بعناصر المحميات الطبيعية المتعددة لدينا والجيولوجية مثل محمية الدبابية بالأقصر، وان الديناصورات والحيتان عاشت على أرضها منذ آلاف السنين.

قوافل الى المناطق البدوية

وأكد عاصم خليفة رئيس مجلس إدارة المرصد ان المرصد سيكثف في المرحلة القادمة جهود التوعية بعقد بروتوكولات تعاون وعمل ندوات وورش عمل مع إدارات التربية والتعليم والشباب وقصور الثقافة وأندية المرأة والطفل في المحافظات مع تنظيم قوافل الى القرى والمناطق البدوية بهدف تعديل اتجاهات الناس سواء نحو البيئة او نحو بعضهم البعض ونبذ نزاعات الأنانية والجشع والإهمال وتنمية حب النظام واحترام القانون، وتنمية الرغبة علي العمل التطوعي لحماية البيئة المحلية والحفاظ عليها، وتحسين العلاقة بين الإنسان والبيئة

