وزارة البيئة تستعرض حصادها الأسبوعي في انفوجراف

استعرضت وزارة البيئة في الحصاد الأسبوعي أبرز أنشطة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة وقطاعات الوزارة المختلفة خلال الاسبوع الماضي في الفترة من ١٠إلى ١٧ فبراير الجارى وتشمل:

الاثنين الموافق ١٢ فبراير الجارى:

وزيرة البيئة تشارك بمؤتمر"اليوم العالمي للمرأة والفتاة في مجال العلوم "

شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، تشارك فى مؤتمر "اليوم العالمي للمرأة والفتاة في مجال العلوم " والذى نظمته كلية الطب جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، حيث أكدت وزيرة البيئة، أن زيادة نسبة تمكين المرأة فى عدد من المناصب القيادية هو نتاج دعم القيادة السياسية، فقد حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ توليه رئاسة الجمهورية على تهيئة المناخ الداعم لمشاركة المرأة في عملية صنع القرار من خلال زيادة نسبة تمثيلها في الحكومة والبرلمان ومجالس الادارات، والقضاء وغيرها من المجالات، مشيرة إلى إهتمام وزارة البيئة الدائم بإشراك المرأة فى العمل البيئى، حيث تقدم الوزارة كافة أشكال الدعم الممكنة من أجل تمكين المرأة إقتصاديًا بإعتبارها عنصر مؤثر في جميع القضايا البيئية.وأكدت وزيرة البيئة على أن السيدات المصريات هن الأبطال الحقيقيون وهن حائط الصد الأول فى التصدي لآثار تغير المناخ، وهو ما كان حافزًا لأخذ خطوات من تقديم الدعم تجاهها، ورفع الوعي لديها، وتعريفها بالإجراءات اللازمة للتصدي لآثار تغير المناخ. مضيفة أن المرأة المصرية يمكنها بالعلم والإجتهاد خلق التحدي لنفسها ووضع مكانة لها داخل المجتمع، وخلال المؤتمر تم تكريم الدكتورة ياسمين فؤاد على جهودها الدؤوبة فى مجال العمل البيئى ودعمها للمرأة وتقديم التسهيلات اللازمة لدمج المرأة المصرية فى العمل البيئى.

وزيرا البيئة والتنمية المحلية ومحافظ القليوبية يشهدون مراسم توقيع عقد جمع ونقل المخلفات البلدية الصلبة



شهدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية مراسم توقيع عقد تقديم خدمات جمع ونقل ورفع المخلفات البلدية الصلبة وكنس ونظافة الشوارع بأحياء شرق شبرا الخيمة وغرب شبرا الخيمة ومدينة الخصوص بتكلفة 116 مليون جنيه وذلك بين محافظة القليوبية وشركة نهضة مصر للخدمات البيئية الحديثة ( إحدي الشركات التابعة للمقاولون العرب )، يأتى ذلك في إطار توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى، للحكومة بتطوير منظومة إدارة المخلفات البلدية الصلبة بكافة محافظات الجمهورية لتحسين مستوى النظافة والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.و أوضحت وزيرة البيئة خلال مراسم توقيع بروتوكول التعاون بين محافظة القليوبية وشركة نهضة مصر للخدمات البيئية الحديثة أنه قبل الموافقة على توقيع البروتوكول تم تشكيل مجموعة عمل من وزارتى البيئة والتنمية المحلية لدراسة الطلب المقدم من محافظة القليوبية، والمحدد به النطاق المكانى الذى تغطيه الشركة، وكمية المخلفات المتولدة يوميًا التى تصل إلى حوالى 1500 طن / يوميًا ، وذلك لسوء حالة النظافة بتلك المناطق نظرًا للكثافات السكنية العالية.وأضافت د. ياسمين فؤاد أن مجموعة العمل المشكلة من وزارتى البيئة والتنمية المحلية قامت بالاطلاع على العرض المالى والفنى والمتضمن مواصفات خدمة الجمع والنقل من المخلفات البلدية من أسفل العقارات حتى المحطات الوسيطة ومنها إلى موقع التخلص بأبوزعبل ومدفن العبور وكنس وغسيل الشوارع الرئيسية المتفق عليها وخطة التشغيل المبدئية المقترحة من الشركة، على أن يتم الإلتزام بالضوابط الفنية الصادرة عن جهاز تنظيم إدارة المخلفات عند التعاقد.وأشارت وزيرة البيئة إلى أنه تم الإتفاق على ضرورة تقييم أداء الشركة خلال فترة التعاقد وفى حال تحسن مستوى النظافة بالنطاق المكانى المطلوب التعاقد عليه يتم النظر فى تجديد التعاقد مع الشركة مستقبلًا.

الثلاثاء الموافق ١٣ يناير:

وزيرة البيئة تلتقى ممثل المفوضية الأوروبية لبحث رؤى تطبيق آلية تعديل الحدود الكربونية في مصر

التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، توماس جيراسيموس المدير العام للجنة الضرائب والجمارك بالمفوضية الأوروبية، والوفد المرافق له لبحث فرص التعاون المشترك في تطبيق آلية تعديل الحدود الكربونية، وقد أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد على الشراكة الممتدة مع الاتحاد الأوروبي، وحرص الحكومة المصرية على توثيق التعاون، مرحبة بالتعاون من أجل فهم أعمق لآلية تعديل الحدود الكربونية، والقطاعات المستهدفة منها، لتعزيز مسار مصر نحو التحول للأخضر، مما يتطلب البدء في التعاون لوضع خارطة طريق واضحة لكيفية تبني مصر لتلك الآلية بما يتناسب مع الأولويات الوطنية والاعتبارات الاجتماعية. ولفتت وزيرة البيئة إلى أهمية التعاون في البحث عن آلية لتتماشى الموارد التمويلية الجديدة مع آلية تعديل الحدود الكربونية، وإعداد برنامج لاشراك القطاع الخاص، والتعاون في وضع تقييم لتطبيق تلك الآلية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمواجهة مخاوف الدول من تأثير تطبيقها على التجارة لديها، خاصة في ظل استضافة مصر مؤخرا لمركز التميز الأفريقي للمرونة والتكيف، والعمل بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي لتنفيذ برنامج الصناعة المستدامة الخضراء.

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وناقش الجانبان الأمور المتعلقة بالتكامل والتوافق بين الآلية الإجراءات والسياسات المصرية، لتسهيل حصول الشركات في القطاعات المعنية على شهادة الآلية بما يخلق ميزة تنافسية للمنتج المصري في التصدير إلى الأسواق الأوروبية، وذلك من خلال جمع المعلومات اللازمة لتحديد الأولويات والاحتياجات المطلوبة وتقديم الدعم الفني والتكنولوجيا الحديثة، في إطار عملية تشاورية حتى عام ٢٠٢٦.

كما أكد توماس جيراسيموس على أهمية مصر كدولة واعدة لتطبيق آلية تعديل الحدود الكربونية، وذلك في إطار حرص مصر على التقدم بخطوات مهمة في مسارها نحو التحول الأخضر، وفي ظل دورها الرائد في قيادة القارة الأفريقية والمنطقة بوجه عام، حيث وصلت مخصصات الاتحاد الأوروبي لمصر إلى ٥.٨ مليار يورو أكثر من ٥٠٪ منها موجهة لدعم التحول الأخضر، ومن المتوقع زيادتها إلى ٩ مليار يورو بحلول ٢٠٢٧، مشددا على تشابه الأهداف بين مصر والاتحاد الأوروبي، كما أن مصر تعد من أكبر الدول المصدرة للاتحاد الأوروبي، حيث تحتل نسبة ٤٠٪ من واردات الأسمدة للاتحاد الأوروبى. وأوضح السيد جيراسيموس أن آلية تعديل الحدود الكربونية تهدف إلى تقليل الانبعاثات الكربونية في قطاعات الصناعات الثقيلة كالاسمنت والالمونيوم والاسمدة، إلى جانب قطاع الكهرباء والهيدروجين الأخضر، للخروج بمنتجات خضراء، من خلال وضع معايير حاكمة للمنتجات الواردة للاتحاد الأوروبية، حيث بدأت نهاية ٢٠٢٣ المرحلة الانتقالية المخصصة لإعداد التقارير، حتى عام ٢٠٢٦ للخروج أهداف محددة من خلال عملية تشاورية، وذلك نتاج لرحلة طويلة بدأت منذ ٢٥ عام، لمواجهة تحدي تغير المناخ.

الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة يشارك فى مؤتمر الأطراف للحفاظ علي الأنواع المهاجرة بأوزباكستان

شارك الدكتور علي ابو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، فى مؤتمر دول الأطراف الرابع عشر لاتفاقية الحفاظ علي الأنواع المهاجرة والمنعقد في سمرقند بأوزباكستان في الفترة من ١١ الي ١٧ فبراير الجاري.

وأوضح الرئيس التنفيذي أن المؤتمر في دورته ١٤ يركز علي حفظ واستعادة الموائل الطبيعية والحد من التهديدات المتنوعة علي الأنواع ومنها فقدان الموائل والتلوث وآثار التغيرات المناخية.

واستعرض الرئيس التنفيذي خلال المؤتمر جهود وزارة البيئة وتجارب مصر الرائدة للحفاظ علي الأنواع ومنها جهود مصر لحماية الطيور المهاجرة بمحطات توليد الطاقة المتجددة من الرياح أثناء مرورها داخل مصر بالتعاون مع هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة ومشروع الطيور الحوامة المهاجرة من خلال برنامج غلق توربينات الرياح عند الطلب، مشيرا إلي تجربة مصر بالمشاركة مع دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال صندوق الحفاظ علي طائر الحبارى وأيضًا إنشاء مركز الحفاظ علي السلاحف البحرية في محمية اشتوم الجميل.كما أكد الرئيس التنفيذي على إيجابية تاثير القرارات الوزارية الخاصة بمنع الصيد البرى في بحيرة ناصر ومنع الصيد الترفيهي في البحر الأحمر للحفاظ علي التنوع البيولوجي وحماية الموارد الطبيعية فى مصر.ودعا الرئيس التنفيذي المشاركين إلي الاتحاد من أجل حماية الأنواع والحد من آثار التغيرات المناخية والتلوث علي الأنواع لحمايتها كحق للأجيال القادمة.

كما التقى الدكتور على أبو سنة علي هامش مؤتمر CMSCOP14 بعدد من المسئولين الدوليين رفيعي المستوي لمناقشة الأوضاع البيئية والعلاقات الثنائية والتعاون المشترك.

الأربعاء الموافق ١٤ فبراير الجارى:

وزيرة البيئة تستقبل المغامر المصري على عبده

استقبلت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، المغامر والرحالة المصري على عبده لبحث دعم وزارة البيئة لمبادرة " الرحلة الي ٢٠٣٠" ولعرض أحدث رقم قياسي سجله المغامر في موسوعة جينيس لأكثر عدد مدن تم زيارتها على دراجة كهربائية. حيث تتمثل مهمته في مبادرة "الرحلة إلى ٢٠٣٠" التي دشنها عام ٢٠٢٠ في تشجيع المجتمعات على تعزيز جهود الاستدامة وذلك خلال رحلاته بالدراجة الكهربائية لزيارة للمدارس والجامعات والأندية الرياضية في كل دولة ومدينة يزورها بهدف تعليم وتثقيف الشباب بعدد من القضايا الملحة ومن أهمها تغير المناخ والبيئة. وقد أنطلقت رحلة المغامر المصري الاستثنائية في جمهورية مصر العربية من أهرامات الجيزة في الأول من أكتوبر ٢٠٢٣ قطع خلالها مسافة تجاوزت ٤٠٠٠كم خلال ٨٥ يوما، زار فيها ٤٠ مدينة عربية وانتهت في مؤتمر تغير المناخ COP28 والذى اقيم في دولة الإمارات العربية المتحدة نوفمبر الماضي مرورا بالمملكة العربية الهاشمية والمملكة العربية السعودية ودولة قطر، محققًا رقمه القياسي الرابع على دراجة كهربائية في موسوعة جينيس للأرقام القياسية، كما قام المغامر المصرى على عبده بتنفيذ جولة مماثلة في مصر اثناء استضافة مؤتمر المناخ cop27 زار فيها جميع محافظات مصر ونظم خلال رحلته فعاليات وأنشطة في المدارس والجامعات والنوادي بهدف زيادة الوعي حول التحديات البيئية وأهمية العمل المناخي، خاصة بين الشباب، وذلك فى إطار جهوده كسفير للتنمية المستدامة، وسلط الضوء خلال رحلته على مبادرات الدولة المصرية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

البيئة تشارك فى اجتماع "المائدة المستديرة حول تداعيات حوكمة إنتاج واستهلاك المواد البلاستيكية

نظم جهاز تنظيم ادارة المخلفات التابع لوزارة البيئة، ومركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا (سيداري)، اجتماع "المائدة المستديرة حول تداعيات حوكمة إنتاج واستهلاك المواد البلاستيكية "من خلال اتفاقية دولية ملزمة قانونا" والمقام في إطار مشروع سويتش ميد (مكون السياسات) والذي تقوم وزارة البيئة بتنفيذ أنشطته في مصر، بالتعاون مع مركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا (سيداري)، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة بتمويل من الاتحاد الأوروبي.

ويهدف الإجتماع إلى مناقشة ما تم من إجراءات تمهيدية للإستعداد للمشاركة بالإجتماع الرابع للجنة التفاوض الحكومية الدولية المعنية بإبرام صك قانونى ملزم للحد من تلوث البلاستيك INC-4 والتي من المقرر عقد جلستها الرابعة في الفترة من ٢١ - ٣٠ إبريل من العام الجارى بكندا، لصياغة أول معاهدة على الإطلاق لاحتواء التلوث الناجم عن المنتجات البلاستيكية، وإبرام صك قانونى ملزم للحد من تلوث البلاستيك، ومناقشة ما تم إعداده من قبل كل دولة لتحديد الخيارات المحتملة لعناصر وثيقة الصك القانونى الدولى التى ترتكز على نهج شامل يتناول دورة الحياة الكاملة للمواد البلاستيكية، وكافة العناصر التى أجمع عليها أعضاء الجمعية العامة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة.

الخميس الموافق ١٥ فبراير الجارى:

" وزيرة البيئة تبحث مع شركة بيئة الإماراتية لإعادة التدوير والاستدامة فرص التعاون الواعدة في الاستثمار بالمخلفات"

عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اجتماعا عبر خاصية الفيديو كونفرانس مع خالد الحريمل الرئيس التنفيذي لمجموعة بيئة الإماراتية المتخصصة في إعادة التدوير والاستدامة، وفهد شهيل الرئيس التنفيذي لعمليات المجموعة، لمناقشة التعاون الحالي والمستقبلي في مجال إدارة المخلفات وفتح فرص جديدة للشراكة والاستثمار بين الشركة والقطاع الخاص المصري، وأعربت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة عن اعتزازها بالتعاون مع شركة بيئة الإماراتية في مجال إدارة المخلفات، والتي كان لها دور مهم في الشق الخاص بمنظومة المخلفات بمؤتمر المناخ COP27 بشرم الشيخ في ٢٠٢٢، إلى جانب التعاون الحالي والمستقبلي في مجال إدارة المخلفات في مصر من خلال الاستفادة من خبرات الشركة والتكنولوجيا المتطورة في تنفيذ العديد من المشروعات بمصر، والتى تبدأ بمنظومة إدارة المخلفات بالعاصمة الادارية الجديدة، والبناء على عقد الشراكة والخدمات الموقع بين شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، وشركة «بيئة» للحلول المتكاملة لتدوير المخلفات، خلال مؤتمر المناخ الماضي COP28 بدبي.

كما استمعت الوزيرة لعرض حول أعمال الشركة في مصر، وآخر مستجدات عقد الشراكة مع شركة العاصمة الإدارية لإدارة منظومة المخلفات بالعاصمة الجديدة، والتوسع في الخدمات المقدمة لتشكل الفرز والمعالجة والتدوير للمخلفات، باستثمارات مستقبلية بقيمة مليار جنيه. مشيرة إلى تطلعها لمزيد من التحالفات القوية بين شركة بيئة وشركات القطاع الخاص المصري فى مجال إدارة المخلفات، وإعادة التدوير، بما يعزز مسارات التعاون الثنائي الاستراتيجي بين البلدين الشقيقين، وخاصة في مجال الاستثمار البيئي والمناخي، موضحة أن إدارة المخلفات بأنواعها يقع ضمن المجالات الاستثمارية المستفيدة من الحوافز الخضراء في قانون الاستثمار الجديد. وابدت تطلعها لتنظيم حدث يسلط الضوء على الخطوات التي اتخذتها مصر في مجال إدارة المخلفات، ومنها إصدار أول قانون لإدارة المخلفات بكل انواعها في مصر، والشراكات مع القطاع الخاص، وعرض تجربة التعاون مع شركة بيئة الإماراتية كأحد النماذج المهمة لهذه الشراكات.

الجمعة الموافق ١٦ فبراير الجارى:

"وزيرة البيئة تشارك فى ماراثون الجرى "run for Gaza" تحت رعاية مجلس القبائل والعائلات المصرية بمحمية وادى دجلة"

شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة فى ماراثون الجرى بمحمية وادى دجلة تحت مسمى "run for Gaza"، والذي تم تنظيمه تحت رعاية مجلس القبائل والعائلات المصرية لدعم الأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة، وذلك بحضور الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وبمشاركة حوالي ١٠ الآف مشارك من مصر و٣٠ جنسية أخرى حول العالم، حيث يُعد هذا الحدث بمثابة رمز للتضامن الجماعي لتخفيف معاناة أهل غزة، وأوضحت وزيرة البيئة ان تنظيم الحدث بمحمية وادى دجلة كمورد طبيعي يمثل رابطة قوية بالقضية الفلسطينية وحق كل فلسطينى فى مأكل ومشرب ومسكن آمن، مؤكدة على أن تنظيم تلك الفاعلية والحدث تأتى فى وقت حيوي حيث تتكاتف الدولة المصرية بكل مؤسساتها المعنية للعمل على وقف الحرب فى فلسطين وعدم تصفية القضية الفلسطينية، مضيفة أن هذا يأتى تضامنًا مع توجهات القيادة السياسية ومناداة كل أطياف الشعب المصري بوقف الحرب وإطلاق النار والعدوان على غزة، وحق كل فلسطيني فى حياة كريمة على أرضه وهى أرض فلسطين.وأضافت وزيرة البيئة أن جميع التبرعات وإيرادات الماراثون سيتم تخصيصها لصالح أهالينا فى غزة، والمساعدات المقدمة من المشاركين من القطاع الخاص والوزارات المختلفة من التضامن الاجتماعي والشباب والرياضة والتربية والتعليم ستذهب لصالح المساعدات لأهالي غزة. وأعلنت سيادتها عن تنظيم فعاليات أخرى فى محميات مصر، ودعوة مشاركين من جميع الجنسيات المختلفة من أجل إيصال صوت وقف الحرب وإطلاق النار على غزة.