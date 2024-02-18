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حوادث

أولي جلسات محاكمة المتهمين بخطف طالب وإجباره على توقيع إيصالات أمانة بالجيزة غدا

محكمة الجيزة، فيتو
محكمة الجيزة، فيتو

تنظر محكمة الجيزة غدا أولي جلسات محاكمة المتهمين باستدراج وخطف طالب وتقييده بالحبال وإجباره على توقيع إيصالات أمانة.

 

وكانت جهات التحقيق قد أحالت المتهمين باستدراج وخطف طالب وتقييده بالحبال وإجباره على توقيع إيصالات أمانة، وحددت 19 فبراير لعقد أولى جلسات المحاكمة.

 

نص أمر إحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية

 

وكشف أمر الإحالة في القضية رقم 23953 لسنة 2023 جنايات البدرشين أن المتهمين “إكرامي. س”، و"عبد الواحد.ع"، و"باسم. ع"، و"عزت. ش"، و"سها.ع"، هاربين، اتفقوا على خطف الطالب “خ.هـ” وأعدوا مخططا لذلك، حيث خطفه الثالث والرابع واشترك الباقين معهما في الجريمة.

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وأضافت التحقيقات أنه حال سير المجني عليه بالطريق العام، أشهر المتهمين في وجهه سلاح أبيض كتر، مهددين إياه واصطحابه إلى سطح العقار محل الواقعة، وتمكنوا بتلك الوسيلة من إقصائه بعيدًا عن أعين ذويه على النحو المبين بالتحقيقات وتم إجباره على توقيع إيصالات أمانة. 

 

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محكمة الجيزة الجيزة جنايات البدرشين

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