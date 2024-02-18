الأحد 18 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حوادث

المشدد 3 سنوات لسائق متهم بالاتجار فى الهيروين بالقليوبية

جنايات بنها، فيتو
جنايات بنها، فيتو

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة السابعة، برئاسة المستشار وليد محمد محمد صيرة، وعضوية المستشارين وشريف محمد السباعي ومحمود مجدى عبد المقصود، وكيل النيابة مصطفى الطويل، وأمانة سر كمال جاويش، بالسجن المشدد ٣ سنوات و١٠ ألف جنيه غرامة لاتجاره فى الهيروين بدائرة مركز شبين القناطر.

بعد التصديق علي قرار المفتي.. جنايات الشرقية تصدر حكمها في قضية قاتل نجلته

جامعة بنها الأهلية تكرم الطلاب المتميزين فى الأنشطة الرياضية


وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم ٢١٧٤٨ لسنة ٢٠٢٣ جنايات شبين القناطر والمقيدة برقم ٢٥٣٩ السنة ٢٠٢٣ كلي شمال بنها، أنه فى يوم ٢٠ / ٢٠٢٣/٩، تم ضبط "مصطفي ج.ع" ٣٩ سنة، سائق بدائرة بندر شبين القناطر بدائرة مركز شبين القناطر.

Advertisements


احرز جوهرًا مخدرًا "هيروين" بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، أحرز جوهرًا مخدرًا "مورفين" بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، كما أحرز بغير ترخيص سلاحًا أبيض "سيف".

 

وكشفت تحريات المباحث أنه حال المرور الأمنى ابصر الضابط المتهم ممسكا سلاح أبيض " سيف " مضبطه منتزعا السلاح الابيض " السيف " من يده وبتفتيشه عثر معه على حقيبة بلاستيكية تحوى عدد ٤٣ لفافة لجوهر الهيروين المخدر ومبلغ مالي وهاتف محمول وبمواجهته أقر بإحرازه للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي حصيلة ما تم بيعه والسلاح الأبيض " السيف " للدفاع عن تجارته الأئمة والهاتف المحمول السهولة الاتصال بعملائه من المتعاطين.

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

جامعة بنها جامعة بنها الاهلية جنايات بنها محكمة جنايات بنها

مواد متعلقة

محافظ القليوبية يفتتح معرض أهلا رمضان في بنها

جامعة بنها الأهلية تكرم الطلاب المتميزين فى الأنشطة الرياضية

جامعة بنها تنظم ورشة عمل عن الذكاء الاصطناعي

رئيس مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية: 225 متقدما لـ13 منصبا قياديا وأكاديميا

الأكثر قراءة

أبرزهم القائم بأعمال المرشد، قرار تركي بسحب الجنسية من بعض عناصر جماعة الإخوان

إصابة عبدالله الرويشد بجلطة وفجر السعيد تكشف آخر تطورات حالته الصحية

يمن الحماقي تكشف السبب الجوهري في الأزمة الإقتصادية

خيانة زوجية، القصة الكاملة لـ فضيحة القطامية، سيدة وعشيقها داخل الشقة والزوج يضبط المتهم فى دولاب غرفة النوم

والد زوجة ولي عهد الأردن، معلومات عن الشيخ السعودي الراحل خالد السيف

مصرع 3 أشخاص وإصابة 5 آخرين فى حادث على طريق إسكندرية الصحراوى (صور)

تركي الشيخ من دار الأوبرا: تأثير محمد بن سلمان علي العالم كله

عم ربيع الفكهاني: أنا مديون بـ70 ألف جنيه ونفسي الفلسطينيين ياكلوا ويعيشوا

Advertisements

منوعات

المزيد

اكتشاف حفريات في المغرب تساعد في بناء فرضيات حول الديناصورات خلال العصر الطباشيري

سيدة تدعي الحمل 17 مرة للحصول على إعانات مالية

الأمير هاري يسعى لمصالحة عائلية بعد مرض والده

الذكاء الاصطناعي يتهم العائلة المالكة بقتل الأميرة ديانا عمدا

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الالومنيوم في السوق اليوم الاحد

ارتفاع سعر اليورو أمام الجنيه المصري بالبنك المركزي مساء تعاملات اليوم الأحد 18-2-2024

تعرف على سعر الأرز في السوق اليوم الأحد

4 بيانات أساسية لإتمام الحوالات البنكية بنجاح

المزيد

انفوجراف

لولا دا سيلفا.. رئيس البرازيل الذي سكن قلوب العرب (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء عن بائع البرتقال عم ربيع حسن: طبق أوامر سيدنا النبي عن الأقصى

من القرآن الكريم والسنة النبوية، تعرف على فضل ذكر الله ودوره في التخلص من الهم والخوف

هل الإنسان مخير أم مسير؟ الشيخ الشعراوي يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية