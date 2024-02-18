المشدد 3 سنوات لسائق متهم بالاتجار فى الهيروين بالقليوبية

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة السابعة، برئاسة المستشار وليد محمد محمد صيرة، وعضوية المستشارين وشريف محمد السباعي ومحمود مجدى عبد المقصود، وكيل النيابة مصطفى الطويل، وأمانة سر كمال جاويش، بالسجن المشدد ٣ سنوات و١٠ ألف جنيه غرامة لاتجاره فى الهيروين بدائرة مركز شبين القناطر.



وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم ٢١٧٤٨ لسنة ٢٠٢٣ جنايات شبين القناطر والمقيدة برقم ٢٥٣٩ السنة ٢٠٢٣ كلي شمال بنها، أنه فى يوم ٢٠ / ٢٠٢٣/٩، تم ضبط "مصطفي ج.ع" ٣٩ سنة، سائق بدائرة بندر شبين القناطر بدائرة مركز شبين القناطر.

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احرز جوهرًا مخدرًا "هيروين" بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، أحرز جوهرًا مخدرًا "مورفين" بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، كما أحرز بغير ترخيص سلاحًا أبيض "سيف".

وكشفت تحريات المباحث أنه حال المرور الأمنى ابصر الضابط المتهم ممسكا سلاح أبيض " سيف " مضبطه منتزعا السلاح الابيض " السيف " من يده وبتفتيشه عثر معه على حقيبة بلاستيكية تحوى عدد ٤٣ لفافة لجوهر الهيروين المخدر ومبلغ مالي وهاتف محمول وبمواجهته أقر بإحرازه للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي حصيلة ما تم بيعه والسلاح الأبيض " السيف " للدفاع عن تجارته الأئمة والهاتف المحمول السهولة الاتصال بعملائه من المتعاطين.

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