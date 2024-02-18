السكك الحديدية تنظم ندوة لمناقشة تأمين منطقة ورش الفرز

عقدت هيئة السكك الحديدية ندوة بورش الفرز برئاسة العميد حسام كحيل – مدير عام الأمن بسكك حديد مصر بحضور مدير عموم ورش الفرز ومشرفى الأمن بالورش حيث تم عمل مخطط تأمين لمنطقة ورش الفرز على مساحة 150 فدانا بالإضافة إلى تقسيمها إلى مناطق كل منطقة بمهام ومسئوليات.

يأتي ذلك في إطار عمليات التطوير التى تشهدها الهيئة القومية لسكك حديدمصر بكافة قطاعاتها والتى من ضمنها قطاع الأمن تنفيذًا لتوجيهات الفريق كامل الوزير – وزير النقل والمهندس محمد عامر – رئيس الهيئة كما تم مناقشة الإيجابيات والسلبيات الأمنية خلال الفترة الأخيرة وذلك بغرض منع السرقات لضمان جاهزية العربات والجرارات.

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ورش الفرز بالسكة الحديد،فيتو

خطة وزارة النقل لتطوير السكك الحديدية في مصر

تعتمد خطة وزارة النقل لتطوير السكك الحديدية في مصر على خمس محاور هي تطوير الوحدات المتحركة وتجديد السكة وتحديث نظم الإشارات والتطوير الشامل للورش، بالإضافة تدريب وتثقيف العنصر البشري حيث تم تطوير 33 ورشة قائمة وإنشاء 5 ورش جديدة بالإضافة إلى التعاون مع الشركات العالمية المتخصصة الموردة للوحدات المتحركة من خلال عقود الصيانة والدعم الفني بهدف نقل الخبرة للعناصر البشرية بما يمكنها من تنفيذ كافة أعمال الصيانة والعمرة للوحدات المتحركة الجديدة ذات التكنولوجيا الحديثة والمتطورة.

وزير النقل يؤكد على أه مية تطوير كافة ورش السكك الحديدية والعمل على زيادة إنتاجيتها

الفريق كامل الوزير وزير النقل أكد في تصريحات صحفية خلال جولته بورش كوم أبو راضي على أهمية تطوير كافة الورش وزيادة انتاجيتها والاستغلال الأمثل لكافة مواردها وقطع الغيار المتواجدة بها، حيث يتم تطوير 33 ورشة قائمة وإنشاء 5 ورش جديدة مشيرا إلى ضرورة أن تكون كل القطارات التي يعاد تأهيلها وتطويرها على أعلى مستوى في إطار الخطة الشاملة لتطوير الورش الانتاجية المختلفة.