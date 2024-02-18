الأحد 18 فبراير 2024
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سياسة

طلب إحاطة بشأن مشكلات طرح الوحدات السكنية بالعاصمة الإدارية للعاملين بالدولة

سكن الموظفين بالعاصمة
سكن الموظفين بالعاصمة الإدارية، فيتو

تقدمت الدكتورة إيرين سعيد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلي رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان بشأن مشاكل طرح الوحدات السكنية بالعاصمة الإدارية للعاملين بالدولة.
 

استطلاع رأي العاملين بالجهاز الإداري للدولة المُزمع نقلهم إلى العاصمة الإدارية الجديدة

 

وقالت النائبة  في طلب الإحاطة،: تم استطلاع رأي العاملين بالجهاز الإداري للدولة المُزمع نقلهم إلى العاصمة الإدارية الجديدة على موقع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالاختيار بين بدل الانتقال أو بدل السكن، وفي حالة الخيار الثاني تم التخيير بين زهرة العاصمة أو منطقة  R3 بالعاصمة الإدارية، وبعد ذلك تم إرسال رسالة لكل من تقدم للحصول على وحدة سكنية بمنطقة  R3 بدفع مبلغ جدية حجز مقداره 300 ألف جنيه.

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وأضافت،: بعد السداد بفترة تم الإعلان عن موعد التخصيص على أن يبدأ من الساعة  1:30 ظهر يو السبت 27  يناير  حتي الساعة 11:59 مساء يوم الاثنين  29 يناير  2024، متابعة،:  ومع حلول بدء موعد التخصيص المُعلن عنه من قِبل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة تبيَّن تعطل الموقع وعدم تمكن معظم المتقدمين من الدخول لتخصيص الوحدات المرغوب فيها.

وأضافت،: أيضا، بعد عودة الموقع للعمل بعد مرور فترة من التوقف اتضح أن الوحدات المتاحة للتخصيص تقتصر فقط على الدورين الأرضي والأخير، وهو الأمر الذي مثَّلَ صدمةً كبيرةً لكل المتقدمين كونهم لن يتمكنوا من تخصيص الوحدات التي قاموا بمعاينتها على أرض الواقع بناءً على ما أورده الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على الموقع المخصص لهذا الغرض.

وتابعت عضو مجلس النواب،: ومع عدم تمكن المتقدمين من التخصيص وفقًا لرغباتهم، اضطروا في النهاية مُجبرين على اختيار وحدات لا تناسبهم خشيةَ عدم تمكنهم من إتمام عملية التخصيص لاحقًا، وخصم نسبة مئوية من مبلغ جدية الحجز في حالة عدم التخصيص.

ملاحظات علي طرح وحدات سكنية بالعاصمة الإدارية 

وأضافت، ثمة مجموعة ملاحظات تجعل عمليةَ الطرح مشوبةً بعدم العدالة كالتالي:
أولًا: تم الإعلان عن عملية التخصيص دون طرح كراسة شروط توضح النماذج الهندسية وتفاصيل الوحدات ومساحاتها التفصيليلة وشروط التخصيص،  وحالات التعامل حال الرغبة في عدم الاستكمال، فضلًا عن باقي الاشتراطات التي ترد بكراسة الشروط لأي مشروع سكني يُطرح من جانب الدول.

ثانيًا: تبيَّن جلِيًّا التعطيل  للموقع الإلكتروني للتخصيص،  حيث كان يقوم بإخراج المتقدم بشكلٍ أوتوماتيكي من السيرفر الخاص بالموقع لمرات متتالية وفترات ممتدة.

ثالثًا: ترتب على عدم طرح كراسة الشروط غياب مبدأ الشفافية والإفصاح.

رابعًا: أدى التعطيل المتعمد للموقع الإلكتروني إلى إخلالٍ جسيمٍ بمبدأي العدالة وتكافؤ الفرص.

خامسًا خطأ في  التكويد،  بمعنى وجود وحدات مُسجلة على سيستم التخصيص بأكواد لنماذج بمساحات مختلفة وغير مُطابقة للوحدات على أرض الواقع، وهو ما يعني أن من قام بعملية بالتخصيص في هذه الحالة اعتمد على بيانات خاطئة.

وطالبت بالتدخل لحل هذه المشاكل ومعاونة الدوله للإعمار وأستكمال المخطط.

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