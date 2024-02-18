الأحد 18 فبراير 2024
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سياسة

طلب إحاطة بشأن ارتفاع أسعار الأجهزة الكهربائية

أجهزة كهربائية، فيتو
أجهزة كهربائية، فيتو

تقدم النائب محمود قاسم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والمهندس أحمد سمير وزير الصناعة والتجارة بشأن اتخاذ جميع الإجراءات لتوطين وتعميق صناعات الأجهزة الكهربائية داخل مصر بدلًا من استيرادها من الخارج للحد من الفاتورة الاستيرادية. 

سرعة التحرك لمواجهة الارتفاعات الكبيرة فى أسعار الأجهزة الكهربائية 

وطالب النائب محمود قاسم عضو مجلس النواب من الحكومة سرعة التحرك لمواجهة الارتفاعات الكبيرة فى أسعار الأجهزة الكهربائية والتى وصلت 20% منذ ديسمبر الماضي، مشيرًا إلى ضرورة إيجاد حلول عاجلة حتى لا تواصل أسعار الأجهزة الكهربائية ارتفاعاتها الجنونية خلال المرحلة القادمة. 

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وتساءل النائب محمود قاسم قائلًا: هل الحكومة على علم بتصريحات عدد من مسؤولي الغرف التجارية بأن السوق شهدت زيادة في الطلب رغم ارتفاع الأسعار وذلك بسبب عدم استقرار سعر الصرف فضلا عن تدفق المزيد من السودانيين وأبناء الجنسيات الأخرى المقيمة في السودان إلى مختلف المحافظات المصرية بعد اندلاع الحرب في الداخل السوداني وهو ما ساهم في سحب جارف من البضائع وبالتالي حدث خلل في التوازن بين العرض والطلب والأسعار لا يمكن توقعها خلال الفترة المقبلة بسبب عدم وضوح الرؤية أما بالنسبة للتاجر فهو وسيط فقط بين المُصنع والمشتري بينما المصنع هو المسئول عن تحديد سعر السلعة بعد حساب التكاليف وهامش الربح ثم يبيعها التاجر للمُستهلك وبالطبع هناك بعض التجار يستغلون الأوضاع سواء في الأجهزة الكهربائية وغيرها من السلع الأخرى وأن هناك ارتفاعا ملحوظا في أسعار المواد الخام المستخدمة في تصنيع الأجهزة الكهربائية بسبب ارتفاع أسعار الدولار وتباين سعر الصرف. 

التوسع فى مشروعات صناعة المواد الخام

وطالب النائب محمود قاسم من الحكومة التوسع في مشروعات صناعة المواد الخام الداخلة فى صناعات الأجهزة الكهربائية من خلال تقديم المزيد من الحوافز التشجيعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر مؤكدًا أن غالبية مشكلات ارتفاع الاسعار فى المنتجات النهائية يكون سببه استيراد المواد الخام من الخارج وعلى الحكومة أن تتدخل وبأقصى سرعة لتوطين صناعات المواد الخام داخل مصر. 

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