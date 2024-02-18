ترقية الموظفين في 18 وحدة بالجهاز الإداري للدولة

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز الموضوعات التي تم الانتهاء من دراستها خلال شهر يناير 2024

ترقيات الموظفين

انتهى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة من دراسة ترقية الموظفين في 18 وحدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة وانتهي من دراسة إجراء تعديلات تنظيمية في 4 وحدات من وحدات الجهاز الإداري كما انتهي من دراسة اعتماد عدد من بطاقات الوصف الوظيفي في 34 وحدة من وحدات الجهاز الإداري.

وانتهي الجهاز من دراسة معدلات أداء ومقررات وظيفية في 32 وحدة من وحدات الجهاز الإداري. كما انتهي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة من الاعلان عن وظائف قيادية وإشرافية في 32 وحدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة

وحدات الجهاز الإداري للدولة

وانتهي من دراسة تصويب وضع وظيفي لعدد من الموظفين في 13 وحدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة كما انتهي من دراسة اعتماد وتجديد مراكز تدريبية في 6 وحدات إدارية



كما شارك أيضا في الاجتماع الوزاري المنعقد على هامش القمة ويضم وزراء العمل والخدمة المدنية العرب أعضاء المنظمة العربية للتنمية الإدارية، حيث تم مناقشة نتائج تقرير حالة الإدارة الحكومية العربية، كما تم مناقشة برنامج إعداد قيادات حكومات المستقبل وشهد حفل تخرج الدفعة الأولى حيث ضمت من مصر كلا من حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، محمد فيصل معاون رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

كما عقد العديد من الاجتماعات الثنائية مع وزراء ورؤساء دواوين الخدمة المدنية في كل من سلطنة عمان والاردن وليبيا وفلسطين وجنوب أفريقيا.

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