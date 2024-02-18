الأحد 18 فبراير 2024
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أخبار مصر

عيسى: تقديم منتج سياحي جديد قائم على 6 تجارب في القاهرة التاريخية

أحمد عيسي وزير السياحة
أحمد عيسي وزير السياحة والآثار، فيتو

أكد أحمد عيسي وزير السياحة والآثار، أن الوزارة تعمل في الوقت الحالي علي تحويل مدينة القاهرة لمقصد سياحي قائم بذاته يمكن من خلاله زيارة العديد من الأماكن السياحية والأثرية.

وأضاف وزير السياحة والآثار، أن المنتج السياحي الجديد قائم علي تقديم 6 تجارب سياحية متنوعة ومختلفة تتضمن العديد من الأماكن السياحية والأثرية سواء فرعونية أو قبطية أو إسلامية، بما يساهم في زيادة أعداد الليالي السياحية بمدينة القاهرة، مشيرًا إلى أن السائح يأتي حاليًا إلى القاهرة لقضاء في المتوسط ما بين 3 إلى 4 أيام ولكن من خلال هذا المنتج ستمتد مدة زيارته لها إلى 12 يوم.

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الافتتاحات الأثرية بالقاهرة التاريخية 

وأضاف وزير السياحة والآثار، أن الوزارة افتتحت عدة مناطق أثرية لخلق منتج سياحي جديد في مدينة القاهرة مثل افتتاح جامع سليمان باشا الخادم المعروف باسم سارية الجبل، ومع حجم التطوير الضخم في الخدمات السياحية المقدمة بالقلعة بها، ستتلقى القلعة ما تستحقه من حجم في عدد ساعات الزيارة حيث ستصل مدة زيارتها إلى 3 ساعات على الأقل والتي لا تتعدي حاليًا أكثر من ساعة واحدة، وهو ما سيساهم في زيادة أعداد الليالي السياحية بالقاهرة على الأقل ليلة واحدة بالنسبة للسائحين الوافدين إليها، ومن ثم تقديم زيارة ثقافية متميزة. 

منتج القاهرة الثقافي الجديد

وأشار إلى أن منتج القاهرة الثقافي الجديد سيتم إضافته للمنتجات السياحية الرئيسية التي تركز عليها الوزارة خلال الفترة الحالية، موضحًا أنه سيتم استكمال خلال الأشهر القليلة المقبلة تطوير وبناء تجارب سياحية مختلفة للسائحين الزائرين لتقديم تجربة سياحية متكاملة تجمع بين السياحة الثقافية المتميزة والسياحة الترفيهية، الأمر الذي يساهم في زيادة عدد الليالي السياحية للقاهرة ككل.

وعن حجم الاستثمار في منطقة القلعة، أضاف أن المجلس الأعلى للآثار خصص ما يزيد عن 300 مليون جنيه لهذه المنطقة خلال العام المالي الحالي بتمويل ذاتي، بالإضافة إلى ما يقدمه القطاع الخاص من تمويل ممثلًا في الشركة المسئولة عن تشغيل الخدمات بمنطقة القلعة، لافتًا إلى أنه سيكون هناك ميزانية إضافية من الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي للتسويق للقلعة وما تشهده من تطوير خلال بورصة برلين السياحية في ضوء الترويج لمنتج القاهرة الجديد.

منتج شورت سيتي بريك 

وأوضح أن منتجات Short City Break تعد من المنتجات السياحية الأسرع نموًا في العالم وخاصة بالنسبة للسائحين الذين يرغبون في البرامج السياحية القصيرة، لافتًا إلى أن هذا المنتج سيشهد نموًا في مصر خلال السنوات المقبلة ولا سيما مع توافر وتكامل العناصر الثلاث الرئيسية المكونة لجانب العرض لهذا المنتج وهم الطيران من خلال التعاون المشترك مع وزارة الطيران المدني، والمنشآت الفندقية اللازمة، وبناء تجربة سياحية متميزة.

وقال أن النمو في الطلب على هذا المنتج يحتاج نموًا آخر في أعداد الغرف الفندقية وخاصة في القاهرة والتي يوجد بها حوالي 30 ألف غرفة فندقية فقط، داعيًا القطاع السياحي الخاص للاستثمار الفندقي بصورة أكبر مما يسرع من وتيرة افتتاح الغرف الفندقية الجديدة ولاسيما في ظل الحوافز الجديدة غير المسبوقة التي تقدمها الدولة المصرية لتشجيع الاستثمار في القطاع السياحي لاسيما الفندقي.

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أحمد عيسى وزير السياحة والآثار الخدمات السياحية القاهرة التاريخية جامع سليمان باشا الخادم سارية الجبل وزير السياحة والآثار مدينة القاهرة

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