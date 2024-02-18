الأعلى للآثار: إجراء عمليات ترميم برجي الرملة والحداد على نفقة أحد المستثمرين (فيديو وصور)

أكد الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أنه تم الانتهاء من الترميم المعماري والدقيق ببرجي الرملة والحداد بـقلعة صلاح الدين الايوبي على نفقة أحد المستثمرين.

أعمال ترميم برجي الرملة والحداد بقلعة صلاح الدين

وأضاف الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن برجي الرملة والحداد هما برجان بناهما صلاح الدين الأيوبي بالقلعة، وكلف بهاء الدين قراقوش ببنائهما مع القلعة، وأكمل السلطان العادل بناءهما.

واشار إلى أن ارتفاع برج الرملة يصل إلى ما يقرب من 20 مترًا تقريبا وبطول قطر 18 مترا، مشيرا إلى أن الأفتتاحات الجديدة ستساهم في زيادة مدة الزيارة بالقلعة.

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افتتاح أعمال ترميم وتطوير برجي الرملة والحداد

وافتتح أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، أعمال ترميم برجي الرملة والحداد بقلعة صلاح الدين الأيوبي، وذلك في إطار خطة الوزارة لفتح مزارات أثرية جديدة داخل القلعة بما يعمل على تحسين التجربة السياحية.

وحضر الافتتاح الدكتور مصطفي وزير الأمين العام للمجلس الأعلي للآثار في أول ظهور له بعد قرار وزارة السياحة والآثار بإلغاء مشروع إجراء أعمال الترميم المعماري لهرم منكاورع بمنطقة آثار الهرم، وعدد من قيادات وزارة السياحة والآثار.

مظاهر ترميم برجي الرملة والحداد بالقلعة

وتضمنت أعمال ترميم برجي الرملة والحداد بقلعة صلاح الدين الأيوبي تنظيف الأحجار واستبدال الأحجار التالفة وصيانة السلالم الحجرية وعمل درابزينات لسهولة الزيارة وحماية الزائرين، وعمل حماية للمزاغل وصيانة الأرضيات الحجرية، تمهيدًا لضمهما إلى مسار زيارة القلعة.

وأما عن تطوير منطقة البانوراما، فتضمنت أعمال رفع كفاءة البنية التحتية وعمل مدرج لإظهار العناصر المعمارية لمباني وأسوار القلعة وإعداد مسارات الزيارة وتأهيل بوابات الدخول والخروج من القلعة.

ويرجع تاريخ بناء برج الرملة لعصر السلطان الناصر صلاح الدين الأيوبي، وهو على هيئة ثلاثة أرباع دائرة ويتكون من طابقين وسطح كشف سماوي. كل طابق يتكون من قاعدة يتعامد عليها ثلاثة أذرع بكل ذراع مزغل. وقد تم توسعة البرج في عصر السلطان العادل الأيوبي بحيث تحولت المزاغل إلى فتحات أبواب تفضي إلى حجرات مستطيلة مغطاة بأقبية وتنتهى كل حجرة بفتحة مزغل.

أما برج الحداد فهو من أضخم أبراج القلعة على هيئة ثلاثة أرباع دائرة، وكان في الأصل برج نصف دائرة من أبراج صلاح الدين، وتمت عليه إضافات في عصر السلطان العادل الأيوبي حتى أخذ هذا الشكل. وهو عبارة عن قاعدة متعامدة الأضلاع بوسطها درقاعة مغطاة بقبو متقاطع لها ثلاثة أذرع ذات تنتهى بفتحات مزغليه ثم تحول مزغلين إلى بابين يؤديان إلى ممر على هيئة نصف دائرة مغطى بأقبية متقاطعة. ودور قاعة الطابق العلوي مثمنة المسقط.