وزير الإسكان ومحافظ الوادى الجديد يفتتحان مشروع درة الوادى بمدينة الخارجة

افتتح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، واللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزى للتعمير، مشروع "درة الوادى"، بحى 25 يناير، بمدينة الخارجة، بمحافظة الوادى الجديد، والمملوك لصندوق تمويل المساكن التابع لوزارة الإسكان، وينفذه الجهاز المركزى للتعمير، وذلك بحضور مسئولى الوزارة والمحافظة.

وأوضح وزير الإسكان، أن المشروع يقام على مساحة 50 فدانًا تم تخصيصها من محافظة الوادى الجديد بنظام المشاركة لإقامة حى سكنى، ويضم 26 عمارة سكنية كاملة التشطيب، مزودة بالمصاعد، بإجمالى 520 وحدة سكنية بمساحة 110 م2 للوحدة، و52 وحدة إدارية، و104 محال تجارية، حيث تتكون العمارة من دور أرضى به 4 محال تجارية، ووحدتين إداريتين، و5 أدوار متكررة (4 وحدات سكنية بالدور)، بالإضافة إلى تنفيذ البنية الأساسية لـ75 قطعة أرض.

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وأشار اللواء على حسن، رئيس صندوق تمويل المساكن، إلى أنه سبق توقيع بروتوكول تعاون مع صندوق الإسكان الإجتماعى ودعم التمويل العقارى،لإتاحة 507 وحدات سكنية من مشروع درة الوادى بمدينة الخارجة بمحافظة الوادى الجديد، بنظام التمويل العقارى، لمحدودى ومتوسطى الدخل، وتم تسليم 363 وحدة سكنية، بالإضافة إلى سداد الثمن لـ29 وحدة، وجار إجراءات التسليم، وجار استكمال الإجراءات لباقى الوحدات السكنية بالتنسيق مع بنك مصر والبنك الأهلى.

كما تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، موقف خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الوادى الجديد، كما استعرضا خلال تفقدهما لمحطة مياه 30 يونيو، اصطفافا للسيارات والمعدات التابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادى الجديد، حيث أضافت الشركة 15 سيارة مجهزة لمرفقي مياه الشرب والصرف الصحي، وتم توزيعها على الوحدات المحلية، وتدريب الكوادر البشرية على كيفية استخدامها.

وأكد الجزار، أن خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة شهدت تطورًا كبيرًا، حيث بلغ إجمالى كمية المياه المنتجة بمحافظة الوادى الجديد، 292 ألف م3 يوميًا، من خلال 87 محطة لمياه الشرب، ويتم ضخها من خلال شبكات بأطوال تتجاوز 1600 كم، لخدمة 270 ألف نسمة، فى حين تبلغ نسبة التغطية بخدمات الصرف الصحي بالمحافظة، 87 %، ويتم معالجة الصرف الصحي من خلال 26 محطة، ويتم نقله من خلال شبكات بأطوال نحو 650 كم (انحدار + طرد).

واستعرض المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، بمحافظة الوادى الجديد، وكذا تطور قيم مشروعات الخطة الاستثمارية وإعادة التأهيل بالمحافظة، والتى تنفذها شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادى الجديد، وقد شهدت ارتفاعًا كبيرًا منذ عام 2020، بالإضافة إلى تطور خطط الإحلال والتجديد منذ عام 2014 وحتى الآن.

وعرض رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادى الجديد، جهود الشركة فى مجال ضبط منظومة جودة المياه، وإنشاء المعامل على أعلى مستوى، وتجهيزها بأحدث الأجهزة والمستلزمات، بجانب توفير المعامل المتنقلة، وكذا توفير السيارات والمعدات اللازمة بمحافظة الوادى الجديد، وتطور قطاع خدمة العملاء، ومبادرة تركيب القطع الموفرة بدور العبادة، مشيرًا إلى أنه تم توفير 284 فرصة عمل بالشركة لأبناء محافظة الوادى الجديد، لعمليات الإحلال والتجديد وتشغيل المحطات.

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