الأحد 18 فبراير 2024
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محافظات

وزير الإسكان: خدمات المياه والصرف بالوادى الجديد شهدت تطورًا كبيرًا

الجزار والزملوط،
الجزار والزملوط، ڤيتو

 أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الوادي الجديد شهدت تطورًا كبيرًا خلال السنوات العشر الأخيرة منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي،  جاء ذلك خلال متابعة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، موقف خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الوادى الجديد.

كما استعرضا خلال تفقدهما لمحطة مياه 30 يونيو، اصطفافا للسيارات والمعدات التابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادى الجديد، حيث أضافت الشركة 15 سيارة مجهزة لمرفقي مياه الشرب والصرف الصحي، وتم توزيعها على الوحدات المحلية، وتدريب الكوادر البشرية على كيفية استخدامها.  

وزير الإسكان يفتتح عددا من المشروعات بالوادي الجديد

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وأكد الجزار، أن خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة شهدت تطورًا كبيرًا، حيث بلغ إجمالى كمية المياه المنتجة بمحافظة الوادى الجديد، 292 ألف م3 يوميًا، من خلال 87 محطة لمياه الشرب، ويتم ضخها من خلال شبكات بأطوال تتجاوز 1600 كم، لخدمة 270 ألف نسمة، فى حين تبلغ نسبة التغطية بخدمات الصرف الصحي بالمحافظة، 87 %، ويتم معالجة الصرف الصحي من خلال 26 محطة، ويتم نقله من خلال شبكات بأطوال نحو 650 كم (انحدار + طرد). 

 واستعرض المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، بمحافظة الوادى الجديد، وكذا تطور قيم مشروعات الخطة الاستثمارية وإعادة التأهيل بالمحافظة، والتى تنفذها شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادى الجديد، وقد شهدت ارتفاعًا كبيرًا منذ عام 2020، بالإضافة إلى تطور خطط الإحلال والتجديد منذ عام 2014 وحتى الآن. 

 وعرض رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادى الجديد، جهود الشركة فى مجال ضبط منظومة جودة المياه، وإنشاء المعامل على أعلى مستوى، وتجهيزها بأحدث الأجهزة والمستلزمات، بجانب توفير المعامل المتنقلة، وكذا توفير السيارات والمعدات اللازمة بمحافظة الوادى الجديد، وتطور قطاع خدمة العملاء، ومبادرة تركيب القطع الموفرة بدور العبادة، مشيرًا إلى أنه تم توفير 284 فرصة عمل بالشركة لأبناء محافظة الوادى الجديد، لعمليات الإحلال والتجديد وتشغيل المحطات.

 

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