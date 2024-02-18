إدارة العلاج الحر بالدقهلية تعاين 50 معملا

أعلنت صحة الدقهلية عن أن العلاج الحر بالدقهلية تعاين 50 معملا بالتعاون مع المعامل المركزية، وذلك في ظل التزام إدارة العلاج الحر بتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، وبناء على تعليمات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، بتكثيف المرور على المنشآت الطبية الخاصة والتأكد من استيفاء الاشتراطات والضوابط الصحية اللازمة وتوفيق أوضاع المنشآت المخالفة.

إدارة العلاج الحر تجري حملات مرور على المعامل الخاصة

وكشف الدكتور شريف مكين وكيل الوزارة، أن إدارة العلاج الحر قامت بالتنسيق مع الإدارة المركزية للمعامل بوزارة الصحة، بالمرور على عدد من المعامل الخاصة لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة، وضبط أي مخالفة في حق المواطنين.

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وأوضح الدكتور محمد فؤاد مدير إدارة العلاج الحر أن فريق العلاج الحر قام بالمرور على 50 معملا في 11مركزًا من بينها المنصورة وميت غمر ومنية النصر ودكرنس وميت سلسيل.

وأشار «فؤاد» إلى أنه جرى الموافقة على إصدار تراخيص لـ 43 معملًا، ورفض ترخيص 7 أخرى، بسبب عدم توافر الاشتراطات الصحية بها.