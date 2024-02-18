الأحد 18 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

صحة الفيوم تنظم تدريبا لتنمية مهارات الأخصائيين الاجتماعيين

وكيل وزارة الصحة
وكيل وزارة الصحة بالفيوم، فيتو

قال سامح العشماوى وكيل وزارة الصحة بمحافظة الفيوم،  أن إدارة الخدمة الاجتماعية بالمديرية ، أنهت تدريبا لتنمية مهارات الاخصائيين الاجتماعيين حضره الأخصائيين الاجتماعيين بالإدارات والوحدات الصحية والمديرية.

محتوي البرنامج التدريبي

شمل البرنامج التدريبي، التغيير وأثره على التنمية المستدامة، ودور الاخصائى الاجتماعى فى تحقيق وقياس رضاء المنتفعين من الخدمات الطبية، والتوعية الصحية وطرق الاكتشاف المبكر لأمراض الطفولة، وتفعيل دور الأخصائي الاجتماعى فى منظومة خدمة المواطنين، ودور الأخصائي الاجتماعى فى رصد الظواهر الاجتماعية، ودور الأخصائي الاجتماعى مع الاطفال المعثور عليهم، ومهارات ادارة الوقت والتعامل مع ضغوط العمل، ومهارات التواصل الفعال، والدعم النفسى والاجتماعى للمرضى والفريق الطبى، دور الأخصائي الاجتماعى فى الطوارئ والتعامل مع الحوادث.

Advertisements

اجتماع إدارة مكافحة العدوي

يذكر أن  ادارة مكافحة العدوى بالمديرية عقدت الاجتماع الدوري لفرق مكافحة العدوى بالإدارات والوحدات الصحية، لإستعراض ما تم تنفيذه من توصيات بالاجتماع السابق ومالم يتم تنفيذه واعتبارها اولوية فى اجندة الاجتماع، واستعراض افضل واسوء وحدة صحية وتحديث السياسات الخاصة بمكافحة العدوى

كما تم تنظيم ورشة عمل على الحقن الآمن وفصل النفايات، ونظافة وتطهير البيئة ومؤشرات التعقيم.

وصدر عن الاجتماع عدة توصيات كان أهمها، تكثيف المرور على الوحدات الصحية والمراكز الطبية، والالتزام بخطة التدريب وتفعيلها، وتفعيل سجلات مكافحة العدوى.

إدارة الشئون الوقائية

كما نظمت إدارة  الشئون الوقائية نظمت  تدريبا على أعمال مكافحة الفيروسات الكبدية، لمسئولي ومراقبي الفيروسات بالإدارات ومكاتب تطعيم المخالطين بالمراكز الطبية والمستشفيات التابعة لمديرية الصحة.

شمل تطعيم الفريق الطبي، وتطعيم طلاب الامتياز بمدارس ومعاهد وكليات التمريض وتطعيم المخالطين لمرضى فيروس  B، وتطعيم مرضى الغسيل الكلوى، وتحديث الكشوف والبيانات.

 

تضامن الفيوم تستعد لتوزيع مساعدات شهر رمضان

تجديد حبس مستريح الهواتف في الفيوم

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصدا مستمرا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الفيوم مديرية الصحه مكافحة العدوى تدريب الاخصائيين الاجتماعيين اخبار الفيوم

مواد متعلقة

حالة الطقس غدا الأحد 18-2-2024 في محافظة الفيوم

تضامن الفيوم تستعد لتوزيع مساعدات شهر رمضان

تجديد حبس مستريح الهواتف في الفيوم

مياه الفيوم تتابع معدلات تنفيذ مشروعات حياة كريمة

الأكثر قراءة

مصر تتقدم بمذكرة ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية.. والمرافعة الأربعاء المقبل

أول تعليق من السفارة اليمنية بالقاهرة على مقتل اللواء حسن العبيدي

سر المستعمرة العقابية رقم 3.. السجن الروسي الذي توفي فيه أليكسي نافالني (فيديوجراف)

رحلة تحول كيا الشعبية لسيارة الأغنياء تقترب من 4 ملايين جنيه

خبير قانوني: تقدم مصر بمذكرة ضد إسرائيل أمام العدل الدولية يؤكد أنها دولة كبرى

العثور على 30 ألف طن سكر و16800 عبوة زيت داخل مخزنين بالقاهرة

بعد الهجوم عليه من معرض أهلًا رمضان، وزير التموين يتصدر الترند، والنشطاء: ارحل

رئيس هيئة الاستعلامات يكشف تفاصيل مذكرة مصر ضد إسرائيل أمام العدل الدولية

Advertisements

منوعات

المزيد

399 دولارًا سعر أغلى حذاء، ترامب يبيع أحذية رياضية

بدأت تتحقق، توقعات صادمة للعرافة العمياء لعام 2024

بسبب الازدحام، مواطن صيني يستأجر طائرة خاصة لتوصيل طفلته إلى حفلة

إياك و"حك الرأس" أثناء القيادة.. تسببت في تغريم شخص 400 دولار

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم الأحد

تعرف على سعر القصدير اليوم الأحد

تعرف على سعر الألومنيوم في السوق اليوم الأحد

سعر الدولار مقابل الجنيه في بداية تعاملات اليوم الأحد 18 فبراير 2024

المزيد

انفوجراف

سر المستعمرة العقابية رقم 3.. السجن الروسي الذي توفي فيه أليكسي نافالني (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم شرب الماء البارد في المنام وعلاقته بربح الأموال

من الذين لا يغفر لهم الله في ليلة النصف من شعبان؟ الإفتاء تجيب

متى تبدأ ليلة النصف من شعبان لعام 1445 وآراء العلماء في إحيائها

المزيد
الجريدة الرسمية