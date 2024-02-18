صحة الفيوم تنظم تدريبا لتنمية مهارات الأخصائيين الاجتماعيين

قال سامح العشماوى وكيل وزارة الصحة بمحافظة الفيوم، أن إدارة الخدمة الاجتماعية بالمديرية ، أنهت تدريبا لتنمية مهارات الاخصائيين الاجتماعيين حضره الأخصائيين الاجتماعيين بالإدارات والوحدات الصحية والمديرية.

محتوي البرنامج التدريبي

شمل البرنامج التدريبي، التغيير وأثره على التنمية المستدامة، ودور الاخصائى الاجتماعى فى تحقيق وقياس رضاء المنتفعين من الخدمات الطبية، والتوعية الصحية وطرق الاكتشاف المبكر لأمراض الطفولة، وتفعيل دور الأخصائي الاجتماعى فى منظومة خدمة المواطنين، ودور الأخصائي الاجتماعى فى رصد الظواهر الاجتماعية، ودور الأخصائي الاجتماعى مع الاطفال المعثور عليهم، ومهارات ادارة الوقت والتعامل مع ضغوط العمل، ومهارات التواصل الفعال، والدعم النفسى والاجتماعى للمرضى والفريق الطبى، دور الأخصائي الاجتماعى فى الطوارئ والتعامل مع الحوادث.

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اجتماع إدارة مكافحة العدوي

يذكر أن ادارة مكافحة العدوى بالمديرية عقدت الاجتماع الدوري لفرق مكافحة العدوى بالإدارات والوحدات الصحية، لإستعراض ما تم تنفيذه من توصيات بالاجتماع السابق ومالم يتم تنفيذه واعتبارها اولوية فى اجندة الاجتماع، واستعراض افضل واسوء وحدة صحية وتحديث السياسات الخاصة بمكافحة العدوى

كما تم تنظيم ورشة عمل على الحقن الآمن وفصل النفايات، ونظافة وتطهير البيئة ومؤشرات التعقيم.

وصدر عن الاجتماع عدة توصيات كان أهمها، تكثيف المرور على الوحدات الصحية والمراكز الطبية، والالتزام بخطة التدريب وتفعيلها، وتفعيل سجلات مكافحة العدوى.

إدارة الشئون الوقائية

كما نظمت إدارة الشئون الوقائية نظمت تدريبا على أعمال مكافحة الفيروسات الكبدية، لمسئولي ومراقبي الفيروسات بالإدارات ومكاتب تطعيم المخالطين بالمراكز الطبية والمستشفيات التابعة لمديرية الصحة.

شمل تطعيم الفريق الطبي، وتطعيم طلاب الامتياز بمدارس ومعاهد وكليات التمريض وتطعيم المخالطين لمرضى فيروس B، وتطعيم مرضى الغسيل الكلوى، وتحديث الكشوف والبيانات.

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