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ثقافة وفنون

78% زيادة في صافي أرباح مدينة الإنتاج الإعلامي خلال 2023

مدينة الإنتاج الإعلامي،
مدينة الإنتاج الإعلامي، فيتو

اعتمد مجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامي برئاسة عبد الفتاح الجبالي القوائم المالية المجمعة عن نشاط الشركة في نهاية عام 2023 عن الفترة من 1/1/2023 حتى 31/12/2023.

أرباح مدينة الإنتاج الإعلامي 

وأبرزت القوائم تحسنًا ملموسًا في النتائج المالية يأتي على رأسها ارتفاع صافي الربح إلى 481 مليون جنيه مقابل 272 مليون جنيه بنسبة زيادة 78 % خلال نفس الفترة من العام الماضي.

كما بلغ نصيب السهم من صافي الربح عن نفس الفترة 2.27 جنيه مقارنة بمبلغ 1.29 جنيه عن نفس الفترة من العام السابق. 

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الإنتاج الفني 

جاء ذلك كنتيجة أساسية لتوسيع أنشطة الشركة وزيادة الإيرادات للنشاط الرئيسي وهو إيرادات الاستوديوهات والخدمات الإنتاجية والفنية وتسويق الإنتاج الفني حيث ارتفع مجمل إيراداتها عن تلك الفترة من مبلغ 453 مليون جنيه إلى مبلغ 528 مليون جنيه.

الاستثمارات 

وزادت الإيرادات من المصادر المختلفة  مثل ارتفاع صافي أرباح الاستثمارات في الشركات التابعة وعلى الأخص الشركة العربية الفندقية والتي ارتفعت صافي أرباحها من 34 مليون جنيه إلى 116 مليون جنيه عن نفس الفترة مقارنة بالفترة المثيلة من العام السابق.

مركز الخدمات الإعلامية 

وارتفع صافى أرباح مركز الخدمات الإعلامية من 23 مليون جنيه إلى 40 مليون جنيه خلال نفس الفترة مقارنة بالفترة المثيلة من العام السابق، والأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام وكذلك مركز ترميم التراث السمعي والبصري الذي قام بالانفتاح على الأسواق العربية والمصرية ونجح في ترميم العديد من الأفلام الروائية والتسجيلية. 

التصوير الأجنبي 

كما توسعت الشركة في خدمات التصوير الأجنبي "داخل المدينة وخارجها" حيث قام المركز بتنفيذ العديد من الأعمال  لجنسيات مختلفة (أمريكي – هندي – نرويجي – فرنسي – ألماني – سويسري) وبمختلف الأماكن في مصر، كما توسع مركز "الخدمات الإعلامية " في كافة الأنشطة والخدمات التي يقدمها للقنوات والوسائل الإعلامية الأخرى. 

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مدينة الانتاج الاعلامي ارباح مدينة الإنتاج الإعلامي الانتاج الاعلامي عبد الفتاح الجبالي

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