الأحد 18 فبراير 2024
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محافظات

مدير تعليم الأقصر: حال تدني مستوى القراءة والكتابة للطلاب إحالة المعلم للتحقيق

أثناء الاجتماع، فيتو
أثناء الاجتماع، فيتو

عقد الدكتور صبري خالد عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، ظهر اليوم الأحد، اجتماعا بمديري الإدارات التعليمية، بحضور صفوت جارح عبد العظيم وكيل المديرية، وهشام عبد الستار مدير عام الشئون التنفيذية، وعلاء الدين أبو الحسن مدير عام الشئون المالية والإدارية.

 

وكيل تعليم الأقصر يوجه بمتابعة المدارس يوميا 

 

وجه خالد خلال الاجتماع بضرورة متابعة المدارس بشكل يومي، وكذلك تفعيل مجموعات الدعم المدرسي، وإعداد تقارير بالمدارس المشاركة وأعداد الطلاب المشتركه من خلالها، واختيار منسق لهذه المجموعات على مستوى كل إدارة تعليمية ومدرسة؛ للتعامل مع المنصة الخاصه بها.

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و أصدر توجيهاته لموجهي عموم المواد بمراجعة المذكرات والكتب على موقع الوزارة، وإرسال التقرير لمستشاري المواد خلال أسبوع من تاريخه، كما أوصى بنشر الرابط الإلكتروني الخاص بهذه المذكرات والكتب بين الطلاب وإعلام المدارس بها.

وشدد مدير تعليم الأقصر على متابعة مستوى القراءة والكتابة عند تلاميذ الصفوف الأولى، وحال تبين ضعف مستواهم بنسبة كبيرة وأعداد كثيرة داخل الفصل يحال المعلم للشئون القانونية، ويحرم من الحافز، يأتي ذلك وفقًا لتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

 

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