الأحد 18 فبراير 2024
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محافظات

تنفيذ دورة تدريبية عن الإسعافات الأولية بمركز شباب الأقالتة بالأقصر

تنفيذ دورة تدريبية
تنفيذ دورة تدريبية عن الإسعافات الأولية،فيتو

نفذ مركز شباب الاقالتة التابع لإدارة شباب القرنة بمحافظة الأقصر دورة تدريبية عن الإسعافات الأولية للنشء ضمن خطة المركز وبحضور عدد 20 عضو من أعضاء المركز، وذلك برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر وصلاح رشوان مدير مديرية الشباب والرياضة بالأقصر.


تهدف الدورة التدريبية إلى تشجيع النشء على التعامل السليم في حالات الإصابات وتحديد مهام المسعف وكيفية عمل التنفس الصناعي والتعامل مع الإصابات والكسور والحروق وإنعاش القلب وكيفية استخدام شنطة الإسعافات الأولية.

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جاء ذلك بحضور رتيبة أحمد من الإدارة الصحية بالقرنة، تحت إشراف  الدكتور ياسر السنوسي وكيل المديرية للشباب وأحمد فراج مدير إدارة شباب القرنة  وفريق عمل مركز شباب الأقالتة.

وفي إطار الاهتمام بالفتيات استمرت التدريبات الأسبوعية لمشروع "1000 بنت 1000 حلم"، بمحافظة الأقصر  في إطار الدور المجتمعي التي تلعبه وزارة الشباب والرياضة، من خلال توسيع قاعدة الممارسة الرياضية، والاهتمام برياضة المرأة وذلك وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية، وينفذ داخل ( مركز شباب طيبة العوامية - مركز شباب السلام بأسنا -  نادي الشبان المسلمين بارمنت - مركز شباب الحسينات - نادي المدينة المنورة ) ويساهم في نشر الوعي الرياضي لدى الفتيات ويساهم في تكوين شخصية الفتاة رياضيا وثقافيا واجتماعيًا.

 

كما نفذت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية للتعليم المدني الإدارة العامة لبرلماني الطلائع والشباب بالتعاون  مع مديرية الشباب والرياضة بالأقصر  مُلتقيات برلمانية لأعضاء نموذج محاكاة مجلس الشيوخ، خلال الفترة من 14 - 15 فبراير الجاري، بمشاركة ١٠٠ عضو من أعضاء النموذج.

وتم تنفيذ الملتقيات  بمركز شباب الدير بإسنا بواقع ٥ جلسات تدريبية ( تدريب مهارى على آليات واختصاصات نموذج مجلس الشيوخ، إجراءات وضوابط افتتاح جلسة مجلس الشيوخ وادارتها وانهائها،نظام الحديث في الجلسة، ضوابط إعداد جدول أعمال الجلسة، تدريب الأعضاء على جلسة برلمانية، عقد جلسة برلمانية متكاملة )، وذلك من خلال الخبير والباحث البرلماني  بمجلس النواب  الدكتور أحمد حجازي.

 

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