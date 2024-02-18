الأحد 18 فبراير 2024
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محافظات

التموين تفتتح معرض "أهلا رمضان" في قنا (فيديو)

قنا،فيتو
قنا،فيتو

 افتتحت مديرية التموين والتجارة الخارجية بالتنسيق مع محافظة قنا، معرض “أهلا رمضان” لاستقبال المواطنين الراغبين في شراء سلع غذائية مخفضة بأسعار تتراوح من ٥٪ إلى ٣٠٪.

 وأكد حسن القط،  وكيل وزارة التموين بقنا،  أن هناك إجراءات صارمة أقرها المحافظ اللواء أشرف الداودي لضمان عدالة التوزيع السلع الغذائيه وعلى رأسها سلعة السكر للمواطنين بالقري والنجوع بمراكز قنا.

وأضاف وكيل تموين قنا أن المحافظ وفر جميع احتياجات المحافظة من السكر، وهناك متابعة يومية لشكاوي المواطنين، وأمر المحافظ بتوفير عربات متنقلة بجانب المنافذ تقوم بتوزيع السكر من خلال مراقبة تموينية.

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توفير السكر

 ولفت وكيل وزارة التموين إلى أن قنا من أقل المحافظات التي وجدت بها شكاوى نقص السكر بفضل استراتيجية المحافظ في ضبط الأسواق وتوفير كميات كبيرة من السكر تكفي احتياجات المواطنين، مؤكدا أن القادم أفضل، وهناك خطط  اعتمدتها المحافظة سيتم التوزيع من خلالها خلال الأيام القادمة قبيل شهر رمضان الفضيل.

 

توزيع 500 طن سكر 

وقال اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، في تصريح منفصل، إنه سيتم توفير أي كميات مطلوبة من السكر للمواطنين في قنا، مضيفا “استطعنا توصيل كميات كبيرة في القري والنجوع في عموم مراكز المحافظة، وهناك توجيهات من القيادة السياسية بتوفير السلع الاستراتيجية للمواطنين، ويتم تنفيذها بكل دقة، حيث وزعت المحافظة 500 طن علي المواطنين، ومستعدين لتلبية كل الاحتياجات”.

من جانبه أشار الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى أنه في إطار التواصل مع المحافظات والغرف التجارية، تم الاتفاق على عدد كبير من الشوادر والمنافذ، لإتاحة السلع المختلفة، مؤكدًا الاستعداد لتوفير أية سلع بالكميات المطلوبة في الشوادر والمنافذ المختلفة.

وأوضح "المصيلحي" أن المستهدف في الوقت الراهن هو زيادة المعروض من السلع، وهو ما سيسهم في ضبط الأسعار، مشيرًا إلى أن هناك تيسيرات تم الاتفاق عليها مع الجهات المعنية، تضمن سهولة حركة البضائع والسلع المختلفة بين المحافظات بما يسهم في توافرها في المنافذ المختلفة.

كما أشار  السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إلى أن لدى الوزارة أكثر من 270 منفذًا في المحافظات، إلى جانب منافذ متحركة، تعمل جميعها على توفير السلع المختلفة.  

وفي هذا الصدد، أكد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، أنه تم  البدء الفوري في تجهيز المنافذ والشوادر التي سيتم من خلالها طرح السلع الأساسية والاستراتيجية للمواطنين في إطار معرض (أهلًا رمضان)، والتنسيق ما بين المحافظات ووزارتي الأوقاف والتضامن الاجتماعي، فيما يتعلق بآلية توزيع كراتين المواد الغذائية لضمان توسيع قاعدة المستفيدين، إلى جانب التواصل مع كبار المنتجين والتجار والموردين والمصانع بنطاق المحافظة لتوفير وإتاحة أكبر قدر من السلع الأساسية والإستراتيجية في الأسواق خلال الفترة القادمة بشكل مستمر، مع حث العديد من المحال الكبرى والمصانع بنطاق المحافظة على المشاركة في مبادرة (أهلًا رمضان) وطرح تخفيضات على السلع الغذائية، مع تفعيل دور الجمعيات الأهلية النشطة في عرض السلع والمنتجات بأسعار مناسبة.

 

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