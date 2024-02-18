إقبال كثيف للمواطنين على معرض أهلا رمضان ببنها

شهد معرض أهلا رمضان بمدينة بنها طوابير منظمة وبونات لكل مواطن ومكان مخصص للدخول وآخر للخروج للتغلب على التكدس والازدحام الذي حدث بالأمس خلال افتتاح معرضي أهلا رمضان بشبرا الخيمة بحضور وزير التموين الدكتور علي المصيلحي واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية.

أسعار السلع بمعارض أهلا رمضان ببنها

ونعرض في السطور التالية أسعار السلع بمعرض أهلا رمضان مقارنة بأسعار الأسواق الخارجية، حيث جاء سعر الزيت اللتر 80 جنيهًا وفي الأسواق 110 جنيهات، والأرز 27 جنيها والسوق 35 جنيهًا، السكر 27 وخارجًا من 55 جنيهًا، مكرونه 28 جنيهًا بدلًا من 23 جنيهًا، البلح 30 جنيهًا وقمر الدين 55 جنيهًَا.

Advertisements

كما جاءت أسعار الفول البلدي، 50 جنيها بدلًا من 65 جنيهًا.

وأكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة، خلال تفقد معرض أهلا رمضان في محافظة القليوبية، أنه يتم طرح كميات كبيرة من السلع الغذائية والاستهلاكية واللحوم والدواجن بتخفيضات تصل إلى 25 و30٪ عن مثيلاتها في السوق المحلية.

وقال وزير التموين، إن الأسعار متميزة جدًّا ومنها الشركة العامة لتجارة الجملة وكل العارضين في المعرض قاموا بعمل تخفيضات حقيقية على السلع المعروضة في المعرض للمستهلك.

معارض أهلا رمضان ببنها

ومن جانبه قال اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، إن المعرض يشهد مشاركة قوية من العارضين في مختلف السلع الغذائية والاستهلاكية بتخفيضات كبيرة وجميع السلع متوفرة وفي متناول الجميع، كما أن معرض أهلا رمضان ممتد حتى نهاية شهر رمضان المبارك.



ويأتي ذلك استمرارًا للتوسع في معارض أهلا رمضان، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بإقامة معارض أهلا رمضان قبل حلول الشهر الكريم بوقت كاف لضمان توافر جميع السلع الأساسية التي يحتاجها المواطنون بأسعار مخفضة لمحاربة الغش التجاري ومنع احتكار أو إخفاء السلع الغذائية ومواجهة ارتفاع الأسعار.

وفي هذا السياق، قال الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، إن معارض «أهلا رمضان» بالقليوبية، في كل عام يتم إنشاؤها، وتشهد إقبالًا كبيرًا من المواطنين مما يخفف عن كاهل المواطن البسيط لما توفره من سلع أساسية بأسعار مخفضة والذي تقيمه الغرفة بالتعاون مع المحافظة بدعم من وزارة التجارة والصناعة ووزارة التموين والتجارة الداخلية.