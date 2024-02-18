زراعة الأقصر: مكافحة سوسة النخيل الحمراء تحافظ على انتعاش تجارة التمور(صور)

تعمل مديرية الزراعة بمحافظة الأقصر على مكافحة سوسة النخيل الحمراء، تحت قيادة مدير مديرية الزراعة الدكتور جابر محمد، وتنفيذا لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة، للحفاظ على النخيل من إصابتها بسوسة النخيل الحمراء.

وذلك لأن النخيل من الزراعات التي تساهم بجزء كبير في الاقتصاد القومي، بإنتاج التمور بأنواع مختلفة التي يتم تصديرها إلى الخارج، بذلك تتوفر فرص عمل بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية، وليس محافظة الأقصر فقط، بالإضافة إلى تحقيق اكتفاء ذاتي للاستهلاك المحلي.

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وأضاف مدير عام إدارة البساتين بمديرية الزراعة بمحافظة الأقصر المهندس باسم وليم، أنه بالتعاون مع إدارة المكافحة واستلامهم أول بأول للبلاغات والتعامل معها فورا، خطوة للحفاظ على النخيل، بجانب إدارة الإرشاد الزراعي التي دائما تعمل على الوصول إلى جميع المحاصيل الزراعية الاقتصادية وتمس الأمن الغذائي، بالإضافة إلى عقد ندوات والتواصل المستمر مع مدير إدارة البساتين الدكتور محمود عطا بوزارة الزراعة، لمناقشة جميع القضايا، لتحسين جودة الزراعة وحمايتها من جميع الأمراض.

وأكد وليم، أن نخيل التمور، يحقق عائد جيد، خصوصا أن التمور تهم شريحة كبيرة طوال العام في التغذية السليمة، بالإضافة إلى الاستهلاك الكبير في شهر رمضان المبارك، مما ينعش سوق تجارة التمور بجميع أنواعها.

ولفت وليم إلى أن جهود وزارة الزراعة في مكافحة سوسة النخيل، تساعد في عدم حدوث نقص أو زيادة في المعروض، حماية للمستهلك من الارتفاع المفاجئ للأسعار، خصوصا أن التمور محصول موسمي، وغير متوفر عند جميع المزارعين.

ومن جانبه قال أحمد حسن مهندس بإدارة مكافحة الآفات بمديرية زراعة الأقصر، على أنه جاري الاستعداد لتسليم الأجهزة الجديدة لجميع الإدارات على مستوى مراكز المحافظة، لمكافحة سوسة النخيل الحمراء،تنفيذا لتعليمات أحمد رزق رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات الزراعية.

ولفت حسن إلى أن دور منتجي التمور وحتى أصحاب النخيل المحدود داخل القرى، عليهم التعاون مع المديرية في التواصل مباشرة وفي أسرع وقت، للمساعدة في تحجيم ظاهرة سوسة النخيل الحمراء، التي تنتشر في ذلك التوقيت مع نهاية فصل الشتاء.

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