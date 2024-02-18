الأحد 18 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

زراعة الأقصر: مكافحة سوسة النخيل الحمراء تحافظ على انتعاش تجارة التمور(صور)

نخيل محافظة الأقصر،
نخيل محافظة الأقصر، فيتو

تعمل مديرية الزراعة بمحافظة الأقصر على مكافحة سوسة النخيل الحمراء، تحت قيادة مدير مديرية الزراعة الدكتور جابر محمد، وتنفيذا لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة، للحفاظ على النخيل من إصابتها بسوسة النخيل الحمراء. 

وذلك لأن النخيل من الزراعات التي تساهم بجزء كبير في الاقتصاد القومي، بإنتاج التمور بأنواع مختلفة التي يتم تصديرها إلى الخارج، بذلك تتوفر فرص عمل بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية، وليس محافظة الأقصر فقط، بالإضافة إلى تحقيق اكتفاء ذاتي للاستهلاك المحلي.

Advertisements

وأضاف مدير عام إدارة البساتين بمديرية الزراعة بمحافظة الأقصر المهندس باسم وليم، أنه بالتعاون مع إدارة المكافحة واستلامهم أول بأول للبلاغات والتعامل معها فورا، خطوة للحفاظ على النخيل، بجانب إدارة الإرشاد الزراعي التي دائما تعمل على الوصول إلى جميع المحاصيل الزراعية الاقتصادية وتمس الأمن الغذائي، بالإضافة إلى عقد ندوات والتواصل المستمر مع مدير إدارة البساتين  الدكتور محمود عطا بوزارة الزراعة، لمناقشة جميع القضايا، لتحسين جودة الزراعة وحمايتها من جميع الأمراض.

وأكد وليم، أن نخيل التمور، يحقق عائد جيد، خصوصا أن التمور تهم شريحة كبيرة طوال العام في التغذية السليمة، بالإضافة إلى الاستهلاك الكبير في شهر رمضان المبارك، مما ينعش سوق تجارة التمور بجميع أنواعها.

ولفت وليم إلى أن جهود وزارة الزراعة في مكافحة سوسة النخيل، تساعد في عدم حدوث نقص أو زيادة في المعروض، حماية للمستهلك من الارتفاع  المفاجئ للأسعار، خصوصا أن التمور محصول موسمي، وغير متوفر عند جميع المزارعين.

ومن جانبه قال أحمد حسن مهندس بإدارة مكافحة الآفات بمديرية زراعة الأقصر، على أنه جاري الاستعداد لتسليم الأجهزة الجديدة لجميع الإدارات على مستوى مراكز المحافظة، لمكافحة سوسة النخيل الحمراء،تنفيذا لتعليمات أحمد رزق رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات الزراعية.

ولفت حسن إلى أن دور منتجي التمور وحتى أصحاب النخيل المحدود داخل القرى، عليهم التعاون مع المديرية في التواصل مباشرة وفي أسرع وقت، للمساعدة في تحجيم ظاهرة سوسة النخيل الحمراء، التي تنتشر في ذلك التوقيت مع نهاية فصل الشتاء.

 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الأقصر فيتو محافظة الأقصر مكافحة سوسة النخيل الحمراء سوسة النخيل سوسة النخيل الحمراء

مواد متعلقة

تنفيذ دورة تدريبية عن الإسعافات الأولية بمركز شباب الأقالتة بالأقصر

مدرسة القرنة الثانوية تتأهل لتمثيل "تعليم الأقصر" في مسابقة أوائل الطلاب

تحسن الأحوال الجوية بالأقصر، والكبرى تسجل 24 درجة

المجلس الأعلى للثقافة يعقد الملتقى الثقافي للشباب بقصر بهاء طاهر في الأقصر

تشكيل لجنة لإحكام الرقابة على أسواق الماشية بإدارة إسنا بالأقصر

غدا انقطاع المياه عن مناطق بالأقصر لمدة 3 ساعات

مجلس جامعة الأقصر يوافق على مراعاة المواعيد الدراسية للطلاب في شهر رمضان

أسعار السلع في معارض أهلا رمضان بالأقصر

الأكثر قراءة

إصابة عبدالله الرويشد بجلطة وفجر السعيد تكشف آخر تطورات حالته الصحية

يمن الحماقي تكشف السبب الجوهري في الأزمة الإقتصادية

خيانة زوجية، القصة الكاملة لـ فضيحة القطامية، سيدة وعشيقها داخل الشقة والزوج يضبط المتهم فى دولاب غرفة النوم

والد زوجة ولي عهد الأردن، معلومات عن الشيخ السعودي الراحل خالد السيف

عم ربيع الفكهاني: أنا مديون بـ70 ألف جنيه ونفسي الفلسطينيين ياكلوا ويعيشوا

أبرزهم القائم بأعمال المرشد، قرار تركي بسحب الجنسية من بعض عناصر جماعة الإخوان

تركي الشيخ من دار الأوبرا: تأثير محمد بن سلمان علي العالم كله

إمام عاشور يوجه رسالة لـ محمد عبد الشافي بعد قطع الرباط الصليبي

Advertisements

منوعات

المزيد

اكتشاف حفريات في المغرب تساعد في بناء فرضيات حول الديناصورات خلال العصر الطباشيري

سيدة تدعي الحمل 17 مرة للحصول على إعانات مالية

الأمير هاري يسعى لمصالحة عائلية بعد مرض والده

الذكاء الاصطناعي يتهم العائلة المالكة بقتل الأميرة ديانا عمدا

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الالومنيوم في السوق اليوم الاحد

ارتفاع سعر اليورو أمام الجنيه المصري بالبنك المركزي مساء تعاملات اليوم الأحد 18-2-2024

تعرف على سعر الأرز في السوق اليوم الأحد

4 بيانات أساسية لإتمام الحوالات البنكية بنجاح

المزيد

انفوجراف

لولا دا سيلفا.. رئيس البرازيل الذي سكن قلوب العرب (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء عن بائع البرتقال عم ربيع حسن: طبق أوامر سيدنا النبي عن الأقصى

من القرآن الكريم والسنة النبوية، تعرف على فضل ذكر الله ودوره في التخلص من الهم والخوف

هل الإنسان مخير أم مسير؟ الشيخ الشعراوي يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية