الأحد 18 فبراير 2024
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أخبار مصر

جمارك مطار الغردقة تحبط تهريب حشيش وماريجوانا مع بريطاني وبلجيكي

مطار الغردقة،فيتو
مطار الغردقة،فيتو

تمكن رجال الجمارك بمطار الغردقة الدولى من ضبط محاولتى تهريب كمية من مخدرى الحشيش والماريجوانا بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ وقانون الجمارك رقم ٢٠٧ لسنة ٢٠٢٠ وقانون الاستيراد والتصدير رقم ١١٨ لسنة ١٩٧٥.

جمارك مطار الغردقة  تحبط تهريب  مخدر الحشيش والماريجوانا

 

المضبوطات بحوزة رجال الجمارك 

 

حشيش مع راكب بلجيكي 

المحاولة الأولى كانت فى الإدارة الأولي برئاسة الدكتور هشام شرارة مدير الإدارة، وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على الخطوط الجوية الهولندية اشتبه محمد عادل نصاري مأمور اللجنة الجمركية فى راكب بلجيكي الجنسية أثناء خروجه من بوابة اللجنة الجمركية، بتمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة محمد حسام تحت إشراف ابتسام عبيد تم تأكيد الإشتباه. 

وتم تكليف محمود علي وأيمن ربيع جبر ورامي مروان مدير الحركة بتفتيش حقائب الراكب، فتبين وجود 17 جرام من نبات الماريجوانا المخدر و5 جرام من الحشيش المخدر في أماكن يصعب الوصول اليها.

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 ماريجوانا مع راكب بريطاني

وكانت المحاولة الثانية فى الادارة الثانية برئاسة جابر محمد موسي مدير الادارة  حيث تم ضبط كمية من نبات الماريجوانا المخدر بحوزة راكب بريطاني الجنسية قادم على الخطوط البريطانية، وأجرى الضبط مينا نادي نصري ومحمد عبد الحليم مأمورى الجمرك تحت اشراف محمد سيد محمد نائب مدير الإدارة ومن ادارة الفحص محمد النقراشي وعبد المجيد محمد النجار  .
 
وأجرى شئون الجرد والتحريز كلا من أحمد جمال واشرف خلف وأحمد فتحي وبسطاوي محمد بحضور هاني عبد الحافظ من الأمن الجمركي وأحمد عادل عسكر من التهرب الجمركي.

قرر عبد العال نعمان مدير عام جمارك الغردقة إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير تحرير محضرى ضبط جمركى رقم 11 و12 لسنة 2024 بعد العرض على عمر خليفه رئيس الادارة المركزية لجمارك البحر الاحمر والمنطقة الجنوبية.

جاء ذلك تنفيذا لتعليمات  الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية والمطارات وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.

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