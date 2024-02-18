وصول 52500 طن قمح.. حركة السفن والبضائع في ميناء دمياط

أعلنت هيئة ميناء دمياط اليوم الأحد عن استقبال الميناء خلال الـ 24 ساعة الماضية، 15 سفينة، بينما غادر 15 سفينة، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 38 سفينة، منها السفينة ( YASA PEMBE ) التي ترفع علم جزر مارشال ويبلغ طولها 190 م وعرضها 30 م القادمة من روسيا وعلى متنها حمولة تقدر بـ 52500 طن من القمح لصالح هيئة السلع التموينية.

جاء ذلك في اطار جهود الدولة وتأكيدًا على جاهزية مرافق ميناء دمياط لإستقبال ناقلات القمح لضمان توافر السلع الإستراتيجية وتلبية إحتياجاتها من القمح.

تفاصيل حركة التداول

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 42482 طن تشمل: 2300 طن كسب صويا و2209 طن ملح صب و3608 طن رمل و3675 طن كلينكر و16797 طن يوريا و13893 طن بضائع متنوعة.



كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 49679 طن تشمل: 1142 طن ذرة و3680 طن زيت طعام و1075 طن خشب زان و20214 طن قمح و3409 طن خردة و14232 طن فول و100 طن بضائع متنوعة و5827 طن حديد.



بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 2910 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 189 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1707 حاوية مكافئة.



ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 73763 طنًا... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 111301 طنًا.



كما غادر عدد 3 قطار بحمولة إجمالية 3705 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 6028 شاحنة.

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