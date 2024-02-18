رئيس جامعة الأزهر ووزير الإسكان يفتتحان كلية البنات بالوادي الجديد (فيديو وصور)

افتتح اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد يرافقه الدكتور سلامه جمعه داود رئيس جامعة الأزهر والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والوفد المرافق لهما، كلية البنات الأزهرية أولى كليات جامعة الأزهر فرع الوادي الجديد بحضور الدكتور سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان للمتابعة للبنية الأساسية، واللواء محمود نصار رئيس الجهاز المركزي للتعمير والدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد، والدكتور محمد عبدالمالك مصطفى نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، ومحمد عبد الخالق أمين عام جامعة الأزهر، والدكتور عبدالمحسن علي وهبة عميد كلية البنات الأزهرية بالوادي الجديد، ولفيف من رؤساء الهيئات والشركات التابعة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة.

مؤتمر صحفي لجامعة الأزهر بالوادي الجديد

وعقدت جامعة الأزهر فرع الوادي الجديد، مؤتمر صحفي موسع بحضور الدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد، والدكتور حسن عبد اللطيف نائب رئيس جامعة الوادي الجديد لشئون الدراسات العليا، والدكتور أحمد حرباوي نائب رئيس جامعة الوادي الجديد لشئون التعليم والطلاب ولفيف من قيادات الأزهر وأعضاء هيئة التدريس والطلاب.

إفتتاح كلية لفرع الوجه القبلي لجامعة الأزهر بمحافظة الوادي الجديد

ومن جانبه أكد الدكتور عبدالمحسن علي وهبة عميد كلية البنات الأزهرية بالوادي الجديد، في حديث خاص لجريدة «ڤيتو»، أن حلم إفتتاح كلية لفرع الوجه القبلي لجامعة الأزهر بمحافظة الوادي الجديد، والذي أصبح حقيقة بجهود المخلصين من القيادات التنفيذية والشعبية، وعلي راسهم اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الإقليم بالإضافة إلي نواب مجلسي الشعب والشيوخ.

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وأوضح عميد كلية البنات الازهرية بالوادي الجديد، في حديثه لـ «ڤيتو»، أن إصرار الزملوط علي إفتتاح فرع لجامعة الأزهر بالوادي الجديد، كان له عظيم الآثر في إفتتاح أول كلية لجامعة الازهر بمدينة الخارجة، بعد تواصل مستمر مع فضيلة الأمام الأكبر شيخ الأزهر وفضيلة الدكتور سلامه داود رئيس جامعة الأزهر، وفضيلة الدكتور محمد عبدالمالك نائب فرع الوحجه القبلي.

وقال وهبة لـ"ڤيتو"، إن المحافظة ساهمت بشكل كبير في توفير بعض المبان لفرع الجامعة لضمان توفير السبل لانتظام الدراسة في كلية البنات الأزهرية التي تضم عددا كبيرا من طالبات المحافظة وطالبات من محافظات أخرى. وكشف عن توفير مبنى لسكن الطالبات المغتربات بالتنسيق مع المحافظة بأسعار مناسبة ووجبات غذائية يومية، وتوفير استراحة لأعضاء هيئة التدريس المنتدبين من فرع جامعة الأزهر بمحافظة أسيوط.

وأشار إلى أن العام المقبل سيشهد افتتاح فرع لكلية البنين للدراسات الإسلامية الأمر الذي سيخدم طلاب الأزهر بجميع مراكز المحافظة والمحافظات المجاورة.