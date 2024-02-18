الأحد 18 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

رئيس جامعة الأزهر ووزير الإسكان يفتتحان كلية البنات بالوادي الجديد (فيديو وصور)

افتتاح جامعة الأزهر
افتتاح جامعة الأزهر فرع الوادي الجديد، ڤيتو

افتتح اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد يرافقه الدكتور سلامه جمعه داود رئيس جامعة الأزهر والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والوفد المرافق لهما، كلية البنات الأزهرية أولى كليات جامعة الأزهر فرع الوادي الجديد بحضور الدكتور سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان للمتابعة للبنية الأساسية، واللواء محمود نصار رئيس الجهاز المركزي للتعمير والدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد، والدكتور محمد عبدالمالك مصطفى نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، ومحمد عبد الخالق أمين عام جامعة الأزهر، والدكتور عبدالمحسن علي وهبة عميد كلية البنات الأزهرية بالوادي الجديد، ولفيف من رؤساء الهيئات والشركات التابعة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة.  

مؤتمر صحفي لجامعة الأزهر بالوادي الجديد

وعقدت جامعة الأزهر فرع الوادي الجديد، مؤتمر صحفي موسع بحضور الدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد، والدكتور حسن عبد اللطيف نائب رئيس جامعة الوادي الجديد لشئون الدراسات العليا، والدكتور أحمد حرباوي نائب رئيس جامعة الوادي الجديد لشئون التعليم والطلاب ولفيف من قيادات الأزهر وأعضاء هيئة التدريس والطلاب.

  

إفتتاح كلية لفرع الوجه القبلي لجامعة الأزهر بمحافظة الوادي الجديد

ومن جانبه أكد الدكتور عبدالمحسن علي وهبة عميد كلية البنات الأزهرية بالوادي الجديد، في حديث خاص لجريدة «ڤيتو»، أن حلم إفتتاح كلية لفرع الوجه القبلي لجامعة الأزهر بمحافظة الوادي الجديد، والذي أصبح حقيقة بجهود المخلصين من القيادات التنفيذية والشعبية، وعلي راسهم اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الإقليم بالإضافة إلي نواب مجلسي الشعب والشيوخ. 

Advertisements

 وأوضح عميد كلية البنات الازهرية بالوادي الجديد، في حديثه لـ «ڤيتو»، أن إصرار الزملوط علي إفتتاح فرع لجامعة الأزهر بالوادي الجديد، كان له عظيم الآثر في إفتتاح أول كلية لجامعة الازهر بمدينة الخارجة، بعد تواصل مستمر مع فضيلة الأمام الأكبر شيخ الأزهر وفضيلة الدكتور سلامه داود رئيس جامعة الأزهر، وفضيلة الدكتور محمد عبدالمالك نائب فرع الوحجه القبلي. 

 وقال وهبة لـ"ڤيتو"، إن المحافظة ساهمت بشكل كبير في توفير بعض المبان لفرع الجامعة لضمان توفير السبل لانتظام الدراسة في كلية البنات الأزهرية التي تضم عددا كبيرا من طالبات المحافظة وطالبات من محافظات أخرى.  وكشف عن توفير مبنى لسكن الطالبات المغتربات بالتنسيق مع المحافظة بأسعار مناسبة ووجبات غذائية يومية، وتوفير استراحة لأعضاء هيئة التدريس المنتدبين من فرع جامعة الأزهر بمحافظة أسيوط.  

وأشار إلى أن العام المقبل سيشهد افتتاح فرع لكلية البنين للدراسات الإسلامية الأمر الذي سيخدم طلاب الأزهر بجميع مراكز المحافظة والمحافظات المجاورة. 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور سلامة جمعة داود رئيس جامعة الأزهر الدكتور عبد العزيز طنطاوى اللواء دكتور محمد الزملوط بمحافظة الوادي الجديد جامعة الأزهر فرع الوادي الجديد رئيس جامعة الوادي الجديد

مواد متعلقة

ضبط عيادة بها أدوية غير مصرح بتداولها ومعمل بدون ترخيص بالوادي الجديد

إحالة طاقم نوبتجية وحدة الموشية الصحية للتحقيق (صور)

رئيس مدينة الفرافرة يتفقد أعمال إنشاء الممشى السياحي (صور)

من الواحات إلى العالمية، محمد فولي يحصد حزام بطولة مصر المفتوحة للكيك بوكسينج

في أول أيام عملها، قافلة طبية توقع الكشف الطبي على 624 حالة بالوادي الجديد (صور)

رفع درجة الاستعداد القصوى تحسبًا لسوء الأحوال الجوية بالوادي الجديد

الأكثر قراءة

مصر تتقدم بمذكرة ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية.. والمرافعة الأربعاء المقبل

أول تعليق من السفارة اليمنية بالقاهرة على مقتل اللواء حسن العبيدي

خبير قانوني يكشف الأبعاد القانونية لتقدم مصر بمذكرة ضد إسرائيل أمام العدل الدولية

سر المستعمرة العقابية رقم 3.. السجن الروسي الذي توفي فيه أليكسي نافالني (فيديوجراف)

زغلول صيام يكتب: ميدو وشركاه

مجلس الأهلي يُلبي دعوة الزمالك غدًا.. ويؤكد اعتزازه بالعلاقات الراسخة بين الناديين

العثور على 30 ألف طن سكر و16800 عبوة زيت داخل مخزنين بالقاهرة

بعد الهجوم عليه من معرض أهلًا رمضان، وزير التموين يتصدر الترند، والنشطاء: ارحل

Advertisements

منوعات

المزيد

399 دولارًا سعر أغلى حذاء، ترامب يبيع أحذية رياضية

بدأت تتحقق، توقعات صادمة للعرافة العمياء لعام 2024

بسبب الازدحام، مواطن صيني يستأجر طائرة خاصة لتوصيل طفلته إلى حفلة

إياك و"حك الرأس" أثناء القيادة.. تسببت في تغريم شخص 400 دولار

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم الأحد

تعرف على سعر القصدير اليوم الأحد

تعرف على سعر الألومنيوم في السوق اليوم الأحد

سعر الدولار مقابل الجنيه في بداية تعاملات اليوم الأحد 18 فبراير 2024

المزيد

انفوجراف

8 أسباب للهالات السوداء (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم شرب الماء البارد في المنام وعلاقته بربح الأموال

من الذين لا يغفر لهم الله في ليلة النصف من شعبان؟ الإفتاء تجيب

متى تبدأ ليلة النصف من شعبان لعام 1445 وآراء العلماء في إحيائها

المزيد
الجريدة الرسمية