مبابي صفقة القرن.. قائد فرنسا يضع بنودا مثيرة مع ريال مدريد.. ومدرب آرسنال يدخل السباق.. وكلوب يحسم الجدل حول انتقاله لليفربول

تشهد فترة الانتقالات الصيفية المقبلة أجواء ساخنة بسبب صفقة النجم الفرنسي كيليان مبابي الذي قرر الرحيل عن ناديه باريس سان جيرمان الفرنسي بعد نهاية عقده ليقترب من تحقيق حلم الانتقال لريال مدريد.

نعم لريال مدريد

واقترب مبابي من الانضمام إلى صفوف الفريق الملكي الإسباني، بعد أن قال "نعم" لعرض فلورنتينو بيريرز رئيس الريال.

وقالت شبكة (relevo) الإسبانية إنه من المقرر أن تتم خطوة إعلان انضمام كيليان مبابي إلى ريال مدريد في يوليو المقبل.

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وحددت الشبكة الإسبانية الموعد قائلة: "سيعلن ريال مدريد ضمه للنجم الفرنسي قبل أيام من بدء الألعاب الأولمبية في باريس".

وينتهي عقد مبابي مع باريس سان جيرمان هذا الصيف، ومنذ الأول من يناير الماضي، بات قادرا على إجراء محادثات مع أندية أخرى. وارتبط اللاعب البالغ من العمر 25 عاما بالانتقال إلى ريال مدريد الإسباني.

بنود مثيرة في عقد مبابي مع ريال مدريد

ووفقا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، فقد أصبحت الآن الكرة في ملعب ريال مدريد للاتفاق مع مبابي على شروط عقده مع الميرنجي.

وأشارت إلى أنه سيتعين على مبابي صاحب الـ25 عامًا تخفيض راتبه بشكل ملحوظ للعب في ريال مدريد.

وأوضحت أن ريال مدريد من جانبه سيضع العديد من المكافآت التي قد ترضي مبابي، وفي نفس الوقت لا تجعل راتبه أعلى كثيرا من زملائه في الميرنجي.

وذكرت أن المكافأة الأولى ستكون الخاصة بتوقيعه، وهي أمر شائع في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يتم تطبيقها عادةً على الصفقات المجانية أو عند تجديد العقود.

وكشفت أن ريال مدريد يدرس أيضا وضع "مكافأة للولاء"، والتي سيحصل عليها اللاعب إذا استمر مع الميرنجي حتى تاريخ محدد يتم الاتفاق عليه.

وقالت "ماركا"، إن عقد مبابي مع ريال مدريد سيتضمن أيضا مكافآت مرتبطة بالإنجازات الفردية مثل الفوز بالكرة الذهبية والحذاء الذهبي، بالإضافة إلى تسجيل عدد محدد من الأهداف والتمريرات الحاسمة والمشاركة في عدد معين من المباريات، كما سيحصل على مكافآت إذا حصل الفريق على ألقاب جماعية.

وكشفت أن مبابي سيحصل أيضا مع ريال مدريد على مكافأة على أساس الإنجازات المتراكمة، حيث ستضاف كل المكافآت التي تم الحصول عليها في موسم واحد تلقائيًا إلى راتب العام المقبل وتصبح ثابتة مع الأجر، ثم تتاح الفرصة للاعب كي يحصل على مكافآت جديدة في الموسم التالي.

وسيكون من حق مبابي مع ريال مدريد الحصول على عمولة من المباريات الودية التي سيتم الاتفاق عليها بفضل وجوده في الفريق.

وبخلاف كل ما سبق، سيمنح ريال مدريد للفرنسي مبابي نسبة من حقوق الصورة الخاصة به، أعلى من المعتاد منحه للاعبين البارزين.

أرسنال يدخل السباق

وسئل أرتيتا في مؤتمر صحفي الجمعة: "هل ستكون مهتما بضم مبابي حتى إذا كنا نعرف أين سيذهب بعد باريس؟".

ورد المدرب الإسباني ضاحكا: "هل تعلم بالفعل أين سيذهب؟"، قبل أن يضيف: "لاعب بقيمة مبابي يدفعنا بالطبع للنقاش حول إمكانية ضمه ولكن كما قلت يبدو أنه يسير في طريق مختلف".

واستدرك: "لكن لم لا نفكر في ضمه! فإذا أردنا أن نكون أفضل فريق فإننا بحاجة للتعاقد مع أفضل اللاعبين والمواهب".

وأوضح المدير الفني لآرسنال: "لم أناقش هذا الموضوع، لكن ربما يناقشه المدير الرياضي إيدو مع ملاك النادي".

وختم أرتيتا تصريحاته: "لا توجد مشاكل لدينا، فالجميع يريد اللعب لآرسنال، وعلى الأقل اللاعبون الذين نتفاوض معهم وذلك بسبب تاريخ النادي وإنجازاته في الماضي".

موقف ليفربول من ضم مبابي

وقال يورجن كلوب في تصريحات لصحيفة ليفربول إيكو: “ليس لدي أدنى فكرة، لا علاقة لي بذلك لكن يمكنني أن أخبرك أنني سأفاجأ إذا تعاقد ليفربول مع مبابي”.

وتابع: "من الواضح أنني لست متورطًا في ذلك، لكن يمكنني أن أخبرك أنني سأفاجأ إذا شاركت جميع الأندية الكبرى في ذلك".

واختتم كلوب تصريحاته قائلا: "الأندية الكبرى التي أعرفها، سيكون الأمر صعبًا بالنسبة لمعظمهم، مثل الأجور ورسوم التوقيع"، في إشارة إلى صعوبة انتقال مبابي إلى ليفربول.