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سياسة

إيبارشية الوادي الجديد تحيي الذكرى السادسة لوفاة الأنبا بقطر

إيبارشية الوادي الجديد،
إيبارشية الوادي الجديد، فيتو

صلى نيافة الأنبا أرسانيوس أسقف إيبارشية الوادي الجديد للأقباط الأرثوذكس، القداس الإلهي، بكنيسة السيدة العذراء بالخارجة (مقر المطرانية) بمناسبة الذكرى السنوية السادسة لنياحة مثلث الرحمات الأنبا بقطر أسقف الإيبارشية السابق، الذي تنيح في ١٦ فبراير ٢٠١٨.

وعقب صلاة القداس وضع نيافة الأنبا أرسانيوس الحنوط بالمزار الخاص به بالكنيسة ذاتها.

والأب الأسقف الراحل من أبناء دير السيدة العذراء المعروف بالمحرق، وهو أول أسقف لإيبارشية الوادي الجديد بعد ثمانية قرون، حيث سيم أسقفًا عامًا لها في ٢٤ مايو ٢٠١٥، بيد قداسة البابا تواضروس الثاني، وتم تجليسه في ١٢ يونيو ٢٠١٦.

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القديس برسوما، مقاوم البدع في المسيحية الذي تنبأ بيوم وفاته 

تحيي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، ذكرى نياحة القديس برسوما أب رهبان السريان.سنة 174 للشهداء ( 458م ) تنيَّح الأب المغبوط الأنبا برسوما أب رهبان السريان. وُلِدَ هذا القديس في بلدة ساموساط بالشام.

وقد تنبأ عنه رجل قديس قبل ولادته قائلًا لوالديه " سيخرج منكما ثمر صالح، وينتشر ذكره في الأرض ". وفعلًا تم هذا القول إذ أنه عندما كبر برسوما ترك أبويه وقصد نهر الفرات حيث أقام زمانًا عند رجل قديس يدعى إبراهيم، ثم انفرد في الجبل عابدًا مصليًا صائمًا بنسك شديد.

فاجتمع حوله تلاميذ كثيرون، وكان ماء ذلك المكان مالحًا، وبصلوات القديس صار حلوًا. كما حدثت منه معجزات كثيرة، وحدث غلاء في تلك البلاد فرفعه الرب بصلواته.
وقد زاره القديس سمعان العمودي، وتباركا من بعضهما.

القديس برسوما قاوم التعاليم الباطلة

اشتهر هذا الأب بمقاومته لبدعة نسطور، وحضر مجمع أفسس سنة 431 م بدعوة من الإمبراطور ثيئودوسيوس الصغير، الذي أكرمه كثيرًا. ولما جمع مرقيان المجمع الخلقيدوني طلب الآباء من الإمبراطور ألا يدعو برسوما إلى المجمع لعِلْمهم بالنعمة التي فيه، وعندما قرر المجمع القول بالطبيعتين قاوم القديس برسوما هذه التعاليم الباطلة فنالته شدائد كثيرة منهم.

وعَلِمَ هذا القديس بيوم نياحته، فاستدعى أولاده وباركهم وأوصاهم بالثبات على الإيمان الأرثوذكسي، وتنيَّح بسلام، وقد ظهر وقت نياحته عمود من نور قائم على باب قلايته. فكفَّنوه ودفنوه بإكرام جزيل.

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