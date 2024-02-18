هل انفصل أمير عيد عن زوجته؟.. إلغاء متابعة وصورة مثيرة للجدل

أمير عيد، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية العديد من الأنباء عن انفصال مغني الراب أمير عيد عن زوجته "ليلى فاروق"، وذلك على خلفية إلغاء مغني الراب متابعة زوجته عبر موقع الصور الشهير "انستجرام".

إلغاء المتابعة

البداية كانت عندما لاحظ رواد مواقع التواصل الاجتماعي إلغاء أمير عيد متابعة زوجته "ليلى" منذ أيام، الأمر الذي أثار العديد من التساؤلات حول علاقة الثنائي، كما عزز التساؤلات عدم نشر الثنائي صورا سويا منذ فترة ليست قصيرة.

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زوجة أمير عيد تثير الجدل

"ليلى" زوجة أمير عيد أثارت أيضا حالة من الجدل خلال الساعات الماضية عندما نشرت صورة عبر خاصية الاستوري.

وعلقت ليلى على الصورة قائلة: "أنا صحابي الولاد اللى زي أخواتي بالظبط كتير.. الحمد لله عندي أصدقاء عزاز عليا أوي، وسؤال أنا متصورة مع تامر أهو، ليه مكتبتوش كتابي عليه".

آخر صورة للثنائي

و كانت آخر صورة نشرها أمير عيد مع ليلى فى عام 2022، وعلق عليها وقتها قائلا: "أحلى واحدة من غير مجهود وما زالوا محتفظين بصورهما معًا على حساباتهم".

صمت أمير عيد وزوجته

وحتى الآن، لم يعلق الطرفان على الأنباء المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما لم ينشرا أي محتوى جديد لهما خلال الساعات الماضية على حساباتهم المختلفة.

آخر لقاء تلفزيوني لـ أمير عيد والحديث عن زواجه

وكان المطرب أمير عيد كشف في وقت سابق في آخر لقاء تلفزيوني له مع الإعلامي محمود سعد عبر برنامج “سولد أوت” عن اعتراضه لبعض العادات والتقاليد المصرية وكذلك كشف بعضا من تفاصيل زواجه على سطح المنزل.

وأكد أمير عيد اعتراضه عن بعض العادات والتقاليد المصرية ومنها القيود في الزواج على الشباب وذكر أنه تزوج زوجته ليلى بدون فرح ولكن حفل صغير على سطح بيتها.

أمير عيد وليلى فاروق

وتجمع أمير عيد وليلى فاروق قصة حب منذ الصغر، حيث تحدث مغني الراب عن بداية ارتباطهما قائلًا في لقاء تلفزيوني سابق: "اتعرفنا من زمان منذ الصغر، كنا زملاء بالنادي، وتوطدت علاقتنا على مر السنين"، مشيرًا إلى أنه ألف أغنية ليلى بمناسبة عيد ميلادها، حبًا في زوجته.

وأكد أمير عيد أن زوجته ليلى تستحق زوجا أفضل منه؛ لأنه شخص انطوائي إلى حد ما وهي إنسانة اجتماعية، كما أنه شخص معقد ويراها أفضل منه في العديد من الأشياء، كما أنه لا يشعر معها بـ مسئوليات الزواج لأنها فنانة مثله وتتفهم رغبته بالبقاء وحده أحيانا، ولا تتحكم به مثل الباقي ويشعر أنها صديقته وليست زوجته.