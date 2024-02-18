الأرصاد: سقوط أمطار في هذه المحافظات

الطقس اليوم، تشير أخر صور الأقمار الصناعية إلى استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق من شمال البلاد.

ومن المتوقع أن تزيد حدة الأمطار مع تقدم الوقت على " مطروح-الإسكندرية -البحيرة-كفر الشيخ-بورسعيد-دمياط" لتكون متوسطة إلى غزيرة، تمتد خفيفة إلى مناطق من جنوب الوجه البحرى ومدن القناة.



وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الاحد، حيث يسود طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وشمال الصعيد ودافئا على جنوب الصعيد،

مائل للبرودة على السواحل الغربية ويتكون الصقيع على المزروعات وسط سيناء ومحافظة الوادى الجديد.

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كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس شديد البرودة ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى والوجه البحري، وشمال الصعيد، وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس دافىء نهارا على سيناء،شديد البرودة ليلا.

وتتكون الثلوج على قمم جبال سانت كاترين حيث تصل درجة الحرارة الصغرى أقل من صفر درجة مئوية وتنشط الرياح مما يزيد الاحساس ببرودة الطقس.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين من انخفاض درجة الحرارة فى المدن الجديدة حيث تسجل أقل من المتوقعة فى القاهرة الكبرى بقيم تترواح من 8:9 درجات مئوية.

درجة الحرارة اليوم

كما كشفت هيئة الارصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

القاهرة الكبرى والوجه البحرى

درجة الحرارة العظمى: 19

درجة الحرارة الصغرى: 12

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:18

درجة الحرارة الصغرى: 10

السواحل الشمالية الشرقية

درجة الحرارة العظمى:19

درجة الحرارة الصغرى: 12

جنوب سيناء وسلاسل البحر الاحمر

درجة الحرارة العظمى:24

درجة الحرارة الصغرى: 15



شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 21

درجة الحرارة الصغرى: 07

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:24

درجة الحرارة الصغرى:11