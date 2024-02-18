الأحد 18 فبراير 2024
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أخبار مصر

بلاش تخفيف الملابس، الأرصاد تحذر من الانخداع بدرجات الحرارة المرتفعة نهارا (فيديو)

حالة الطقس، فيتو
حالة الطقس، فيتو

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد ستشهد اليوم الأحد تحسنا كبيرا في الأحوال الجوية بمعظم المحافظات، إذ تسجل درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى 19 درجة مئوية، بينما تزيد فترات سطوع أشعة الشمس في أغلب المحافظات.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يامصر»، المذاع على شاشة القناة «الأولى والفضائية المصرية» أن الأجواء مائلة للبرودة في المحافظات الساحلية المطلة على البحر المتوسط، ودافئة بشكل كبير بالمحافظات الجنوبية، جنوب سيناء وجنوب الصعيد خلال فترات النهار ومع سطوع أشعة الشمس.

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وأشارت إلى أنه فور غياب أشعة الشمس والدخول بفترات الليل تظل قيم درجات الحرارة منخفضة، وتظل الأجواء شديدة البرودة في أغلب المحافظات خلال ساعات الليل المتأخرة وفترات الصباح الباكر.

ولفتت غانم أنه تقل فرص سقوط الأمطار اليوم، وتمتد خفيفة على السواحل الشمالية والوجه البحري لكن بشكل عام لن يكون هناك تأثرا بها، محذرة المواطنين من تخفيف الملابس لأختلاف قيم درجات الحرا رة بين النهار والليل.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الأحد:

 

القاهرة العظمى 19 درجة والصغرى 12، والإسكندرية العظمى 18 والصغرى 10، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 10، وسوهاج العظمى 22 درجة والصغرى 08، وقنا العظمى 23 درجة والصغرى 10، وأسوان العظمى 24 درجة والصغرى 11


وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 19  


العاصمة الإدارية:درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى 19


6 أكتوبر: درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى 19


بنها:درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى  19


الإسكندرية: درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى 18


العلمين الجديدة: درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى 18


مطروح:درجة الحرارة  الصغرى  10 ودرجة الحرارة العظمى 18


سيوة: درجة الحرارة الصغرى 08  و درجة الحرارة العظمى  19


كاترين: درجة الحرارة الصغرى 02 ودرجة الحرارة العظمى 15


نخل: درجة الحرارة الصغرى 07 ودرجة الحرارة العظمى 19


بورسعيد: درجة الحرارة  الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 19


الزقازيق: درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 19


الإسماعيلية: درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى  20


السويس:درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 20


شرم الشيخ: درجة الحرارة الصغرى 15 ودرجة الحرارة العظمى 24


الغردقة: درجة الحرارة الصغرى 14 ودرجة الحرارة العظمى 24


الفيوم: درجة الحرارة الصغرى 08 ودرجة الحرارة العظمى 20


بنى سويف: درجة الحرارة  الصغرى 08 ودرجة الحرارة العظمى 20


المنيا: درجة الحرارة الصغرى 06 ودرجة الحرارة العظمى 21


أسيوط: درجة الحرارة الصغرى 07 ودرجة الحرارة العظمى 21


سوهاج: درجة الحرارة الصغرى  08 ودرجة الحرارة العظمى 22


الأقصر: درجة الحرارة الصغرى 10  ودرجة الحرارة العظمى 24


أسوان: درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 24
 

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الأرصاد الاحوال الجوية الهيئة العامة للأرصاد الجوية الدكتورة منار غانم الهيئة العامة للأرصاد المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية

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