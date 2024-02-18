كلية تمريض جامعة بني سويف تطلق مبادرة "الإسعافات الأولية تساوي إنقاذ حياة"

أطلقت كلية التمريض بجامعة بني سويف تحت رعاية الدكتور منصور حسن، رئيس الجامعة، مبادرة "الإسعافات الأولية تساوي إنقاذ حياة" بالتعاون مع كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي وذلك تحت شعار "وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا" وبإشراف الدكتور سامح المراغي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد ناجي محيسن، والدكتور محمد سيد قايد عميدي الكليتين، والدكتورة حنان الزبلاوى حسن وكيل كلية التمريض لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

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وتناولت المبادرة، تدريب الطلاب والعاملين بكلية الحاسبات على مبادئ الاسعافات الأولية وانقاذ الحياة لعدد من الموضوعات منها، الانعاش القلبي الرئوي، والشرقة او الغصة، والنزيف، والكسور، والحروق، والإغماء، وغيبوبة السكر، وارتفاع او انخفاض درجات الحرارة.

وفي سياق آخر، أعلن رئيس الجامعة، عن تدريب طلاب كلية علوم الأرض بمنجم السكري، وذلك لأول مرة بهدف مساعدتهم في مشاريع التخرج الخاصة بهم، وذلك تحت إشراف الدكتور إبراهيم عبد الجيد عميد الكلية، والدكتورة صفية محمد علي، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع.

وأكد رئيس الجامعة، على أهمية التدريب الميداني للطلاب على كافة مستويات البرامج لمساهمته القوية في نقل العلوم والمعارف الأكاديمية إلى المنحى التطبيقي العملي، فضلًا عن إكساب الطلاب العديد من المهارات المهمة التي تؤهلهم لسوق العمل، ويرفع من الروح المعنوية لدي الطلاب ويعزز من مهارات التعلم الذاتي.

وأشار رئيس الجامعة، إلى أن الطلاب تعرفوا خلال التدريب على مراحل العمل بالمنجم بدءا من تحديد الموقع وتفجير الصخور ثم نقل ركام الصخور ومرور علي المطحن ومنة إلى داخل غرفة التصنيع والتكرير الفعلي.