الأحد 18 فبراير 2024
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أخبار مصر

وثائق حرب أكتوبر السرية.. الوحدات البحرية الفاتح والظاهر تقطع الإمداد عن العدو في البحر الأحمر

حرب اكتوبر، فيتو
حرب اكتوبر، فيتو

نشر الموقع الرسمي لوزارة الدفاع وثائق سرية جديدة عن حرب اكتوبر بعد مرور ٥٠ عاما على النصر العظيم.

وهذه الوثائق الهامة توضح وتثبت وتأكد أن الوحدات البحرية (المدمرتان الفاتح والظافر) المكلفتين بتنفيذ عملية إغلاق مضيق باب المندب أمام الملاحة البحرية الإسرائيلية في البحر الأحمر لناقلات البترول والبضائع المتجهة إلى ميناء إيلات الإسرائيلية على خليج العقبة ابتداء من يوم السادس من أكتوبر كانت موجودة بالفعل ومتمركزة فى قاعدة البحر الأحمر البحرية بميناء سفاجا ضمن الوحدات البحرية لتشكيل البحر الأحمر التى كانت موجودة بالفعل من قبل الخامس من يونيو ١٩٦٧ فى البحر الأحمر.

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وتحركت الفاتح والظاهر منه إلى ميناء عدن لإعادة التمركز إستعدادًا لتنفيذ المهمة، وهذا التشكيل كان موجودا بالفعل بصفة مستمرة تحت اسم تشكيل البحر الأحمر ويتكون من قطع بحرية من جميع الوحدات ( مدمرات - غواصات - كاسحات ألغام - لنشات طوربيد وصواريخ - ناقلات جنود - سفن مساعدة ) أسطول كامل تحت اسم تشكيل البحر الأحمر تغير الآن إلى اسم الأسطول الجنوبى.

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البحرية الاسرائيلية السادس من أكتوبر السياسة الخارجية الموقع الرسمى لوزارة الدفاع

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